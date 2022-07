Domburg is dé badplaats van Nederland met allure

Het is heerlijk wandelen over de brede Boulevard van Schagen, pal langs het strand van Domburg. Randen met prachtige roze duinrozen flankeren het uitzicht op het witte strand, voor ons uit doemt natuurgebied De Manteling op. De grote, in 1933 gebouwde watertoren is een niet te missen herkenningspunt in het landschap.

Maar wat staat er langs de weg, juist op het punt waar de toren op z’n meest fotogeniek is? Een ferme houten schildersezel. Wie zin heeft, kan er een doek neerzetten en dit bijzondere uitzicht vereeuwigen.

Kunstenaars

Net als rond 1900 vele kunstenaars dat deden die toen de badplaats bevolkten. Aangetrokken door zee, duinen en platteland en vooral het prachtige licht, vormden zij een bekende kunstenaarskolonie met namen als Jan Toorop, Jacoba van Heemskerck en Piet Mondriaan.

Ⓒ Marjolein Schipper

Vanaf uitzichtpunt Hoge Hil, ook via de Boulevard van Schagen te bereiken, kijken we uit over de badplaats die op een of andere manier net iets mondainer is dan de soortgenoten aan de Nederlandse kust. Dat ligt misschien vooral aan dokter Johann George Mezger die tegen het eind van de negentiende eeuw als eerste fysiotherapie toepaste en daarmee faam binnen vorstelijke en adellijke kringen verwierf.

Hij had dan ook als bijnaam ’vorstenwrijver’ en trok vele klanten uit de betere kringen die in de zomer sowieso graag tijdelijk domicilie in Domburg kozen om er lekker te kuren. Prachtige oude panden zoals de romantische villa Carmen Sylva, het pseudoniem van de dichtende Roemeense koningin Elisabeth zu Wied, herinneren aan hun verblijf.

Centraal in Domburg, op plein ’t Groentje, staat een beeld van de bekende arts Mezger. Maar de allure van Domburg ligt niet alleen in het verre verleden. Terwijl een Bentley het parkeerterrein van het bekende, net gerenoveerde Badhotel opdraait, lopen wij van ’t Groentje door de Ooststraat in, bij de kerk overgaand in de Weststraat.

Ⓒ Marjolein Schipper

Hier is het letterlijk terras naast terras. Eigenlijk de hele dag goedbezocht, maar vooral rond vijf uur wordt in deze straten volop van een gezellige après-strand genoten.

Wat opvalt zijn de winkels, veelal uit het topsegment. Rituals zit er, maar ook Bomont, bekend van de betere kleding. In de winkel van ’t Begin lekkere (boeren)broodjes, maar ook streekproducten zoals Zeeuwse knopchocolade, zeekraalmosterd en zeewierazijn.

Strand

Maar waarom kom je nou eigenlijk naar Domburg? Voor het strand, natuurlijk! Prachtig breed en met die kenmerkende Zeeuwse dubbele rijen paalhoofden, bedoeld om afkalving van strand en duinreep tegen te gaan.

Bij eb leuk om bij de palen te kijken, want in de kleinere waterpoelen eromheen zien we visjes en krabben. Blijf tijdens het zwemmen maar liever bij de palen vandaan, want de stroming ertussen kan gevaarlijk zijn.

Ⓒ Marjolein Schipper

Fotogeniek zijn de lange rijen cabines in mediterrane pastelkleuren op het strand. Die kunnen worden gehuurd via de ’logiesverstrekker’ en bevatten meestal twee strandstoelen en een windscherm, terwijl ook de eigen spullen erin kunnen worden opgeslagen. Zulke cabines staan er al vanaf 1900 toen rijke families het prettig vonden om een eigen stek aan het strand te hebben.

We zoeken een plek op het terras van restaurant Het Badpaviljoen, ook alweer aan die handige Boulevard van Schagen. Met een glas goed gekoelde rosé kijken we naar de zakkende zon en de toeristen, veelal families die rood en lekker zanderig van het strand afkomen. Strandplezier is van alle eeuwen.

Ringrijden op de Markt

Echt Zeeuws: ringrijden. Een folkloristische traditie waarbij de ringsteker te paard met een lans door een ring steekt. Hij of zij rijdt in galop op een stellage met ring af. In de zomer worden meerdere wedstrijden op de centraal gelegen Markt in Domburg gehouden.

Data: zaterdag 23 juli, zaterdag 6 en zaterdag 27 augustus.

Altijd gezellig is de markt, elke maandag tot 19 september. De kramen staan opgesteld in de Oost- en de Weststraat.