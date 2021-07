Dagrecept: Super-makkelijke gegratineerde mosselen met knoflook

Die andere soort, de hangcultuurmossel, wordt in kousvormige netten gehangen/ gekweekt; ze groeien harder en zijn al in het voorjaar te krijgen. Ons kleine kikkerlandje kweekt liefst 50 miljoen kilo mosselen per jaar, waarvan we zelf 10 miljoen kilo oppeuzelen.

De mosselpan heb je voor dit recept uit De Zilveren Lepel niet nodig, we gaan ze namelijk gratineren; lekker als voorgerecht. Hiervoor moet je de oven op 200 graden voorverwarmen. Doe de mosselen in een koekenpan en laat ze op hoog vuur openspringen. Haal de open exemplaren meteen eruit en leg ze in hun halve schelp in een braadslee.

De mosselen die dicht blijven, kun je boven de wasbak nog even open steken om te kijken of ze echt niet goed zijn. Bestrooi ze met peterselie, knoflook, oregano en zout. Sprenkel er ruim olijfolie overheen en maak het af met het paneermeel.

Dan kan het 5 minuten in de oven, serveer daarna op een verwarmde schaal, breng op smaak met peper en geef er wat citroenpartjes bij. Serveer met brood, kruidenboter en een salade.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kilo mosselen (geboend en ontbaard)

- 80 g paneermeel

- 3 el fijngehakte peterselie

- 2 tenen knoflook

(fijngehakt)

- flink mespunt gedroogde oregano

- olijfolie, citroen

- zout, peper