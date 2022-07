Wegdromen: de mooiste zwembaden ter wereld

Hoog, niet droog

Op de 57e verdieping van het Marina Bay Sands Hotel kijk je vanuit het zwembad uit over de skyline van Singapore. Het Skypark is gebouwd op de drie torens van het hotel dat met zes miljard dollar een van de duurste ter wereld is. Ook het zwembad is met zijn lengte van 150 meter goed voor een record, namelijk die van grootste rooftop infinity pool ter wereld.

Oneindig mooi

Fabelachtige uitzichten op Santorini.

Het intens blauwe water van het Perivolas hotel in het schilderachtige dorpje Oia op het Griekse eiland Santorini lijkt ongemerkt over te gaan in het zo mogelijk nog blauwere water van de Egeïsche zee onder de klif. Het uitzicht vanaf de caldera met in verte de zwarte vulkanische rotseilanden wordt alom geroemd, net als de fabelachtige zonsondergang. Ook bijzonder: de kamers van het hotel zijn ’grotten’ zoals je op Santorini vaker ziet.

Zeilen door het zwembad

Het zwembad San Alfonso del Mar is een kilometer(!) lang. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Het zwembad San Alfonso Del Mar in Chili is zo groot dat je er zelfs kunt zeilen. En surfen, en duiken, en zelfs kajakken... Met een lengte van een kilometer en een inhoud van 250.000 kubieke liter water is het zoutwaterzwembad in Algarrobo het grootste ter wereld. De aanleiding voor de bouw van het zwembad is minder verheffend: de slechte kwaliteit van het water van de aangrenzende stille Oceaan.

De diepte in

Y-40 Pool in Italië was tot voor kort het diepste zwembad ter wereld. Ⓒ foto Getty Images

Y-40 Pool droeg tot vorig jaar met trots de titel ’diepste zwembad’ ter wereld. In het Noord-Italiaanse Montegrotto Terme kun je meer dan 40 meter de diepte in, wat het de perfecte plek maakt om te leren duiken. Het zwembad moest zijn titel vorig jaar inleveren aan een dieper bad in Polen en als alles doorgaat opent komend jaar in Londen een nog dieper exemplaar. Dichter bij huis vind je in het Belgische Ukkel Nemo 33, het bad dat tot 2014 de titel droeg.

Naar de haaien

In Las Vegas zwem je met zicht op haaien en roggen. Ⓒ foto Getty Images

The Tank is een imposant aquarium in het Golden Nugget Casino en Hotel in Las Vegas. Je zwemt er met zicht op bijzondere oceaanbewoners zoals haaien, roggen en exotische vissen. Als kers op de taart is er ook een drie verdiepingen tellende doorzichtige waterglijbaan die dwars door het bassin gaat.