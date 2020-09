Recept van de dag: spruitensoep

Nodig voor twee personen:

•250 gr spruiten

•1 Spaanse peper, gesnipperd

•1 ui, gesnipperd

•2 wortels, in stukjes

•200 gr champignons, in plakjes

•250 ml slagroom

•zout, peper, worcestersaus, groene tabasco

•½ blokje groentebouillon of ½ l echte groentebouillon

Bereiding

Gesnipperd uitje aanzetten in wat olie, in een hoge pan. Fijngesneden Spaanse peper erbij. De gesnipperde wortel ook. Dan de eenmaal doorgesneden spruiten meebakken. Tot je ze ruikt, dan geven ze smaak. Ik doe er water bij tot ze net onderstaan. Breng aan de kook.

Inmiddels bak je de champignons bruin, bruiners, bruinst. Wat zout, zeker peper. Beetje worcestersaus, beetje groene tabasco.

Als de spruiten gaar zijn haal je er een paar uit voor later, de rest gaat de blender in. Terug in de pan. Room erbij, de hele spruiten terug, dan aan vullen met heet water en een half blokje tot je genoeg voor twee personen hebt. Laat nog even aan de kook komen. Serveer met de champignons in het midden, een scheut groene olijfolie en een wolk peterselie.