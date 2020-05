Dit park heeft een bijzondere manier gevonden om 1,5 meter afstand te waarborgen

De cirkels zijn te zien in Domino Park in Williamsburg, Brooklyn. Iedereen kan daar samen genieten van het zomerse weer op het grasveld aan het water, maar wel binnen hun eigen individuele cirkel. “Vorige week hebben ze met wit krijt een grasveld gevuld met cirkels. Alle cirkels hebben uiteraard een diameter van anderhalve meter en liggen ongeveer twee meter uit elkaar. Op deze manier is het voor handhaving en voor iedereen om je heen veel overzichtelijker geworden wie zich wel of niet aan de sociale distance houdt”, aldus een woordvoerder van het park tegen het Amerikaanse reisblad Travel + Leisure.

Bijzonder plaatje

Het beeld van alle cirkels in het park zorgt voor een uniek plaatje, dat niet iedereen kan waarderen. Zo wordt het park door velen al de ’menselijke parkeerplaats’ genoemd. Daar hielden de opmerkingen over het park niet op, want een van de parkbezoekers twitterde: ‘Als je vandaag een filmpje van het park zou maken en het aan iemand uit 2019 zou laten zien, dan denken ze vast dat het een ingebeelde televisieshow is in plaats van het echte leven!’

Toch ziet het ernaar uit dat deze witte cirkels op het gras de perfect manier zijn om de anderhalvemetersamenleving na te streven. Misschien zien we ze binnenkort wel verschijnen in het Vondelpark in Amsterdam? Of in het Máximapark in Utrecht?