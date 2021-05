Driesecondenregel: kun je eten echt nog opeten als je het snel van de grond opraapt?

Je bent niet de enige die schouderophalend „driesecondenregel” mompelt voordat je dat gevallen snoepje in je mond stopt. Die regel bestaat al zó lang dat niemand precies weet waar hij vandaan komt.

In het Engels is er zelfs een variatie, de zogenaamde five second rule, waarbij het verantwoord zou zijn om eten zelfs 5 seconden op de grond te laten liggen voordat je het opeet.

Wetenschap

Het zal je misschien niet verbazen, maar de driesecondenregel is een bakerpraatje. Althans, dat zeggen voedingswetenschappers Paul Dawson en Brian Sheldon in hun boek ‘Did You Just Eat That’, waarin ze allerlei voedselmythes onder de loep nemen.

De wetenschappers zeggen dat er er afdoende bewijs is dat bacteriën niet wachten tot jij de kans hebt gehad om je eten weer op te rapen, maar meteen op dat gevallen snoepje springen.

Om te weten te komen of de regel klopte, testten Dawson en Sheldon hoeveel bacteriën (salmonella om precies te zijn) er op voedsel zaten nadat het vijf, dertig en zestig seconden op de grond had gelegen. Daaruit bleek het voedsel al na een paar seconden veel bacteriën te hebben. Hoe langer eten op de grond ligt, hoe meer bacteriën hun weg er uiteraard naartoe vinden.

Snel zijn is dus de boodschap, want hoe sneller je het opraapt, hoe minder bacteriën er op je snoepje zitten, toch? Inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat er binnen die drie seconden helemaal géén vieze beestjes zijn verschenen.

Verschil

Overigens hangt het van het soort eten af hoe snel en hoeveel bacteriën het bereiken. Een stuk watermeloen trekt bijvoorbeeld sneller en meer bacteriën aan dan een beschuitje, omdat bacteriën zich sneller kunnen voortbewegen in een vochtige omgeving.

Conclusie: de driesecondenregel is geen vrijgeleide om zomaar van de vloer te eten.