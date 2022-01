Premium Het beste van De Telegraaf

Joden en christenen knipten en plakten in teksten Leidse codex toont geknoei met Bijbel aan

Door Thea Detiger

God schept Eva uit de rib van Adam. Mozaiek in palatijnse kapel in Palermo Ⓒ FOTO Jean-Pierre Dalbera

Terwijl in de 21ste eeuw de inclusiviteitsmaffia op de Nederlandse universiteiten regeert, heerste daar in de 17e eeuw het vrije woord. Nergens anders dan in ons land kon de vrijdenker Isaac Vossius passages in de Bijbel in twijfel trekken. Schrijver Ton Vanderlaken schreef er een historische thriller over.