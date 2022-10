Dagrecept: Runderstoofpotje met bier en sinaasappel

Zo geeft u uw gerecht iets herfstigs (en nog een vleugje zomer). Het gaat om een smakelijk recept uit Foolproof uit één pan (Becht) van Alan Rosenthal. Verwarm de oven voor tot 160 graden. Verhit 3 el olie in een diepe pan en bak het vlees in twee tot drie delen rondom bruin. Schep dan in een kom.

Doe de uien met de knoflook, laurierblaadjes en tijm in de pan. Schenk eventueel wat olie erbij. Fruit 7-10 minuten op matig vuur, schraap de stukjes los van de bodem en roer ze door de ui.

Schenk het bier, sinaasappelsap en bouillon erbij en voeg een flinke snuf zout en zwarte peper toe. Doe het vlees met vrijgekomen vocht terug in de pan en voeg de wortels en pastinaak toe. Breng aan de kook, dan het deksel erop en 1½ uur in de oven. Haal dan de pan eruit en roer goed door.

Leg het deksel er iets schuin op en zet de pan nog 1½ tot 2 uur in de oven en roer tussentijds een paar keer door, tot het vlees gaar is en de saus ingekookt. Roer de sinaasappelschil er voorzichtig door. Proef en voeg eventueel zout toe. Bestrooi met peterselie en serveer met aardappelen of rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 3-4 el plantaardige olie

- 900 g runderstoofvlees (stukjes van 5 cm)

- 2 uien (grof gesneden)

- 2 tenen knoflook (ook grof)

- 3 laurierblaadjes

- 1 takje tijm

- 500 ml donker bier

- rasp/sap van 1 biologische sinaasappel (100 ml)

- 200 ml rundvleesbouillon

- 2 wortels (in stukken)

- 2 pastinaken (in stukken)

- 2 el peterselie (fijngehakt)