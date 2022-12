Column Babette: Vroege kerstboom? Vloeken in de kerk, maar steeds verleidelijker

Op kerstavond 2021 waren er de eerste symptomen. Die we negeerden, we hadden het te druk met het kerstmenu in elkaar draaien. Maar de volgende ochtend ontkwamen we er niet aan. Twee corona-zelftests gaven verkeerde rode streepjes aan. We stuurden er een foto van rond binnen onze familie én een van de koelkast, bomvol prachtige voorgerechtjes, een mooi stuk vlees, aardappelgratin, feestelijke groentegerechten en zelfgemaakte desserts.

Doordat kerst er toen een werd die we zonder eetlust, met veel slaap en rillend onder een dekentje doorbrachten, kan ik dit jaar niet wachten tot het zover is. Daarin sta ik niet alleen, na de eerdere lockdowns en coronaverschijnselen hebben we iets in te halen.

Samenzijn

Hoewel het voor velen een kerst met de hand op de knip wordt, hoeft dat niet ten koste van de gezelligheid te gaan. Lang gedekte tafels en vooral samenzijn met vrienden en familie. Want dat, precies dat, maakt ons een gelukkiger mens. Zo zijn er talloze onderzoeken die dit benadrukken: een meerderheid van de ondervraagden noemt het de mooiste tijd van het jaar. Traditionele waarden, herinneringen aan vroeger, verbondenheid en de gezelligheid, daar willen we graag dat het over gaat.

Voorpret

Niet alleen maken de feestdagen zelf gelukkig, het kerstgeluksgevoel begint al bij de voorbereidingen, zegt 54 procent van de Nederlanders. Verklaarbaar, want ook blijkt dat de kerstversiering ophangen en de kerstboom optuigen ons tevreden en blij maakt. We genieten ervan cadeaus te kopen en het kerstmenu samen te stellen.

Voor één op de vier mensen geldt dat het wat hen betreft niet vroeg genoeg kan beginnen. Geen toeval dat het ons steeds meer moeite kost om pas een kerstboom aan te schaffen nadat de Sint het land heeft verlaten. Binnen onze familie wordt dat gezien als vloeken in de kerk, maar zodra dinsdag de Sint is uitgezwaaid, ben ik bij de kerstbomenstal te vinden. Nu al zin in. Kaarsen aan en gaan.

