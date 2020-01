Recept van de dag: haring met een keil

Koken met jenever doen we niet veel, logisch we drinken het liever. Maar hier hoort wel een koude bij. Niet in de diepvries, hoor je, gewoon uit de koelkast. En zoek eens een borrel met extra smaak, mooi gelagerd bijvoorbeeld.

Nodig voor 2 personen:

•2 haringen

•1 tomaat ontveld, zonder pitjes en vocht in blokjes

•1 hardgekookt ei, in stukjes

•½ Spaanse peper, zonder zaad en zaadlijs, fijngesneden

•1 stevige augurk met 1 eetl vocht, in blokjes

•1 bosuitje, gesnipperd

•1 eetl mayonaise

•eventueel peper

Bereiden:

Haal twee haringen, schoongemaakt, bij de viswinkel of aan de kar. Thuis is het simpel maar zo lekker. Belangrijk is echt roggebrood erbij, belangrijk is echte boter en is een mooi glas jenever.

De haringen in stukjes snijden, en daarna alles mengen. Klaar. Serveer op roggebrood met een laagje boerenboter. Wil je het nog spannender? Leg de stukjes tomaat in de jenever. Laat een uurtje trekken, meng ze dan door het haringslaatje. En de Tabasco erbij, groen natuurlijk, voor een paar wonderdruppels. Een keil ernaast natuurlijk. Eéntje, dan de kurk er op, morgen weer een dag!