Dagrecept: Geroosterde spruitjes met stroop en noten

Ze zijn namelijk veel lekkerder als je ze roostert, vaak met een klein beetje zoet en hartig erdoor. Dit feestelijke bijgerecht is van Jason Tjon Afon uit zijn boek Vegan Rainbow Food (Becht). Je kunt ook gewone kaas gebruiken. Verwarm de oven voor tot 180 graden (hetelucht, 200 graden elektrisch). Meng in een grote kom de pesto, 1 el ahornsiroop, de knoflook en citroenrasp. Voeg de spruitjes toe en meng goed.

Verdeel de spruitjes over een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 20-25 minuten. Strooi de plantaardige kaas over de spruitjes en zet nog 5 minuten in de oven of tot de kaas is gesmolten. Verhit ondertussen een koekenpan op middelhoog vuur. Bak hierin de pecannoten tot ze beginnen te bruinen.

Voeg de andere eetlepel ahornsiroop en zout toe en zorg dat de noten bedekt zijn. Haal uit de pan en laat op een bord met een stukje bakpapier afkoelen. Schep de spruitjes op een serveerschaal, bestrooi met de zongedroogde tomaat, knijp het citroensap erover uit en garneer met de pecannoten en verse basilicum.

Nodig voor 4 personen:

- 80 ml pesto

- 2 el ahornsiroop

- 3 tenen knoflook (gehakt)

- geraspte schil en sap van 1 bio citroen

- 700 g spruitjes (gehalveerd)

- 100 g geraspte kaas

- 100 g pecannoten

- 1 el sojasaus

- 50 g zongedroogde tomaten (in olie, in plakjes)

- 15 g vers basilicum