Master distiller Lisanne Benus (31): ’In dit vak heb je een lange adem nodig’

Het vak zit in haar bloed: al sinds 1803 heeft de familie akkerbouw waar ze altijd brouwgerst voor grote bierbrouwerijen teelden. „De grondstof verdwijnt dan in de massa. Dat kan anders, dachten wij, en zo zijn we in 2009 met de distilleerderij begonnen. Om onze gewassen tot streekgebonden sterk alcoholische dranken te verwerken. Door de passie van mijn vader over productieprocessen en dranken ben ik het vak ingerold.”

Vooral haar bijzonder goede reukvermogen, opgedaan tijdens buitenlandse stages, heeft Lisanne ver gebracht. „Je product valt of staat met goed kunnen ruiken en proeven. Het mooiste is smaakkunstwerken in de fles creëren. Distilleren is één, maar om er iets smaakvols van te maken, heb je het fingerspitzengefühl nodig.”

Technieken

Door de jaren heen is de techniek behoorlijk verbeterd, zo merkt ze, maar uiteindelijk zijn veel technieken naar vroeger te herleiden. „De ketels zijn over het algemeen nog hetzelfde als jaren geleden, al worden ze niet meer op hout gestookt. Tegenwoordig zijn veel distilleerderijen een stuk groter en moet er meer worden geproduceerd om aan de vraag te voldoen. De traditionele merken zijn behoorlijk commercieel geworden en spelen met marketing handig op de vraag in. Dat zul je altijd terugproeven in de smaak omdat er miljoenen liters moeten worden gemaakt.”

Ook Lisanne Benus ziet de nodige leeftijdgenoten ’de drank in gaan’. „Je moet een lange adem hebben. Veel distilleerderijen hebben geen stookketels meer staan en maken alleen nog het eindproduct. Gelukkig zijn we jong met de stokerij begonnen, maar het duurt jaren om het op te zetten zoals je wilt. Je moet zorgen voor meer voorraad, voor een bekende naam. We proberen juist te leren van het oude ambacht en dit te optimaliseren, maar altijd vasthoudend aan onze eigen smaak.”

„Iedere stoker is uniek en uitgeleerd ben je nooit. Nieuwe apparatuur of niet: je moet bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, schoon te maken en vieze kleren te krijgen. Dat is in de loop der eeuwen niet veranderd. Het is het mooiste vak dat er is. Whisky wordt niet voor niets levenswater genoemd!”