Stedentrip op de fiets in smakelijk Valencia

Valencia geldt als culinair walhalla. Niet alleen is het dé stad van de paella, maar in de leuke Spaanse straatjes wemelt het ook van de bijzondere tapasbarretjes. Gelukkig is Valencia prima lopend of, nog leuker, per fiets te ontdekken. Scheelt weer overgewicht in het vliegtuig terug...