Wegdromen: 6 x waanzinnige hot springs

Beeldschoon natuurwonder

In de binnenlanden van Zuid-Turkije, op ongeveer twee uur rijden van de populaire badplaats Alanya, vind je een van de meest bijzondere natuurverschijnselen ter wereld. De spierwitte terrassen van het beeldschone Pamukkale zijn ontstaan door het kalkhoudende water dat er naar beneden stroomt en zijn kalk afzet. Het intens blauwe en warme water (35 graden!) in de baden lonkt, maar erin badderen mag niet meer sinds 1988, toen het een plekje op de Werelderfgoedlijst van Unesco kreeg. Het natuurwonder dreigde verloren te gaan door de grote hoeveelheden toeristen. Pootje baden mag nog wel in de baden langs een speciaal aangelegd wandelpad.

Graaf je eigen hottub!

Iedereen zijn eigen hot tub bij Hot water beach in Nieuw Zeeland. Ⓒ foto Getty Images

Op Hot Water Beach in Nieuw-Zeeland kun je je eigen hot tub graven. Je vindt het strand op het schiereiland Coromandel op het Noordereiland. Onder het zand komt het water uit warmwaterbronnen omhoog, op sommige plekken tot wel 64 graden. Het enige wat je voor je natuurlijke hottub hoeft te doen, is een beetje graven. Met je handen of een schep die je ter plekke voor een klein bedragje kunt huren. Het is belangrijk om rekening te houden met de getijden; badderen kan alleen bij laag water.

Drijvende schaakborden

Badderen in het hartje van Budapest. Ⓒ foto Getty Images

De Hongaarse hoofdstad Boedapest staat bekend om zijn vele thermale baden. Het Szechenyi-bad, ruim 100 jaar oud, is een van de grootste medicinale kuuroorden van Europa. Het water wordt verwarmd door warmwaterbronnen die eind 19e eeuw onder de grond werden ontdekt. Zowel de lokale bevolking als toeristen komen er graag om te relaxen of een spelletje te spelen op de drijvende schaakborden.

Sprookjesachtig

Uitzicht over Toscane bij de Terme di Saturnia in Italië. Ⓒ foto getty images

Op 160 kilometer van Rome bevinden zich de sprookjesachtige Terme di Saturnia. Het water in de natuurlijke thermale baden is een aangename 37 graden warm en vanaf de terrassen heb je een waanzinnig uitzicht over Toscane en twee grote watervallen. Het zwavelhoudende water zou een heilzame werking op het lichaam hebben. De baden zijn gratis en 24 uur per dag toegankelijk.

Midden in jungle

In Costa Rica kijken aapjes over je schouder mee. Ⓒ foto Getty images

Kijk niet vreemd op als er een aapje meekijkt terwijl je je onderdompelt in een van de vele heetwaterbaden van El Tabacón. De warmwaterbronnen en thermale rivieren liggen namelijk midden in de jungle van Costa Rica. Het water wordt verwarmd door de nabijgelegen vulkaan Arenal, die nog altijd actief is. De bronnen met watervallen zijn onderdeel van een spa-resort, maar een deel is ook gratis te bezoeken.

Helende werking?

Het hete water van Blue Lagoon komt van 2000 meter diepte. Ⓒ foto getty images

De Blue Lagoon in het zuidwesten van IJsland werd in 1992 door IJslanders zelf gegraven, maar het water waarmee het meer is gevuld, is wel degelijk een bijzonder natuurverschijnsel. Het geothermisch verwarmde zeewater komt van 2000 meter diepte omhoog. De temperatuur van de 9 miljoen liter water in het bad: 37 tot 40 graden. Het water zou een helende werking hebben en is daarom geliefd bij mensen met de huidziekte psoriasis.