Zo gaat dierenarts Piet om met het verlies van een huisdier

Ontbindende hond in water aangetroffen: ’Hij is gevallen of gegooid’

In een zijtak van de Maas in het Brabantse Vortum-Mullem heeft een jongen in een bootje een ontbindende hond gevonden. Volgens de Dierenambulance Brabant Noord-Oost gaat het mogelijk om een pitbull of een soort staffordshireterriër met een bruine vacht.