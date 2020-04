Met deze trends creëer je rust in huis

In deze tijden hebben we steeds vaker behoefte aan rust en zachtheid in huis. Gezond eten, slapen en qua sport vooral fietsen is de beste manier om in vorm te blijven. Voor binnen kiezen we meubelen in licht hout en rotan voor een natuurlijke sfeer. Combineer met een witte binnendeur en design deurklink van Svedex voor een frisse en luxe basis. Met zachte groentinten maak je als het ware contact van binnen naar buiten.