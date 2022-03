7 x veilige planten voor kinderen en huisdieren

1. Bananenplant

De bananenplant kun je met een gerust hart in de woonkamer laten staan, mochten katten of kinderen de onbedwingbare behoefte voelen om eraan te sabbelen of erin te bijten. Geef deze plant wel regelmatig water en zet ‘m op een zonnig plekje.

2. Parlor Palm

De Parlor Palm is de perfecte keus voor een druk gezin met dieren en werkende ouders. Het is een mooie langzaam groeiende palm die weinig water nodig heeft en het gelukkigst is op een plek met weinig direct daglicht.

3. Kaaps viooltje

Het Kaaps viooltje werd ontdekt in Zuid-Afrika en groeit daar langs de waterkant en tegen rotsen aan. Het is een lieflijke plant met donzige bladeren die veilig zijn voor je kleine ontdekkingsreiziger en nieuwsgierige huisdier.

4. Siernetel

Ook deze parel is veilig voor je kroost. De plant staat bekend om uitbundige kleuren en tekeningen op het blad.

De plant heeft wel behoefte aan een lichte plek en vindt een ochtendzonnetje fijn. Maar pas op met een hete middagzon, die is al snel te heet.

5. Graslelie

De graslelie is één van de makkelijkste planten om te onderhouden, dus je zal er niet veel zorg aan hebben. Ook bij dit exemplaar hoef je niet bang te zijn voor een vergiftiging.

6. Krulvaren

De krulvaren, in de volksmond ook wel de green lady genoemd, is wat ons betreft één van de mooiste krulvarens voor in huis vanwege de helder groene kleur.

7. Orchidee

Vroeger zag je de orchidee vooral bij opa en oma thuis, maar deze charmante eyecatcher is ook tegenwoordig weer hip. En bovendien veilig voor huisdieren!