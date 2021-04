Tuinieren met je smartphone

Omspitten en planten zul je voorlopig nog zelf moeten doen, maar er komen steeds meer digitale apparaten die het tuinonderhoud en de inrichting gemakkelijker maken. De smartphone is daarbij onmisbaar; met één druk op de knop kun je vanuit je luie (tuin)stoel zorgen dat het gras wordt gemaaid en de verlichting aan en uit gaat of van kleur verandert.

Zo heeft tuinmerk Gardena een robotmaaier die via Bluetooth is aan te sturen. Via een speciale app kun je onder meer de lengte en maaitijden instellen, waarna de robot (de Sileno Minimo met Bluetooth kost 629 euro) voor je aan het werk gaat.

Besproeien

Eenzelfde soort systeem heeft de besproeiingscomputer van hetzelfde merk: je sluit het apparaatje (op batterij) rechtstreeks op de kraan aan en je bepaalt vervolgens de sproeitijden. De tuinplanten krijgen dan automatisch water. Is het langere tijd droog of juist regenachtig? Dan pas je de sproeitijden weer eenvoudig aan. Op de besproeiingscomputer kun je ook een bodemvochtigheidssensor aansluiten. Die meet voor elke sproeibeurt of de tuingrond al dan niet te droog is en of er überhaupt moet worden gesproeid.

Eenzelfde systeem kent de Cloud controller van Hozelock (ongeveer 140 euro): met de app is het mogelijk tien watertijden per dag te programmeren. Deze app is gekoppeld aan een weerdienst.

Mocht het weer onverhoopt omslaan (en dat doet het in Nederland nogal eens), dan zorgt een waarschuwing ervoor dat de sproeitijden kunnen worden aangepast zodat de tuin niet tijdens een fikse onweersbui uitbundig van water wordt voorzien. Zo ga je verspilling van kostbaar kraanwater tegen, al gauw tot 70 procent, zo leren we.

Slim

Nog verder gaan de slimme irrigatiesystemen, onder meer van Gardena, waarbij een tuinslang of sproeier op het gazon niet eens meer nodig is. Wel is het handig om zo’n systeem al bij de aanleg van de tuin in te (laten) bouwen.

Ook verlichting is met je smartphone te bedienen: de Hue-lijn van Philips is er bijvoorbeeld ook voor in de tuin. De water- en stofdichte Calla sokkellampen (verkoopadviesprijs 84,99 euro per stuk, een starterspakket met buitensensor 122,95 euro) zijn via de app aan te passen wat betreft tijd, helderheid en kleur.