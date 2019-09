Bugatti Chiron tikt 490 km/h aan

Officieel geeft Bugatti een topsnelheid voor zijn Chiron op van 420 km/h, maar die top is elektronisch afgeregeld. Enerzijds omdat Bugatti 420 km/h hard zat vindt, anderzijds door het prestatieniveau van de banden. Maar de heren uit Molsheim hebben toch gekeken hoe hard de Chiron daadwerkelijk kan. Nu moet er wel bijgezegd worden dat de sportauto aerodynamisch is aangepast en de magistrale 8,0 liter W16-motor 100 pk extra vermogen levert. Maar weet dat de gebruikte hypercar voor de topsnelheidpoging geen prototype is. Het is het eerste exemplaar uit een speciale reeks die daadwerkelijk op de prijslijst komt te staan. Hij is volstrekt straatlegaal.

Is de topsnelheid van 490 km/h een record? Ja en nee. Nooit eerder ging een straatauto zo snel. De Duitse TüV was aanwezig tijdens de recordpoging om getuige te zijn van de gehaalde snelheid. Maar een vermelding in het Guinness Book of Records zit er voor het legendarische Franse sportwagenmerk niet in. Om een vermelding te krijgen in het boek moet het een officieel record zijn en om dat te realiseren dient de snelheid in twee richtingen te worden gemeten. Dat is niet gebeurd.

Bugatti koos voor de poging het testcircuit van Volkswagen, Ehra-Liessen genaamd, in plaats van de openbare weg, waar andere autobouwers een poging hebben ondernomen. Rijder Andy Wallace zei dat de top nog hoger ligt, maar de baan was te kort. In bijvoorbeeld de woestijn van Nevada had Wallace de 500 km/h-barrière kunnen doorbreken. Simulaties wezen uit dat 515 km/h haalbaar was geweest. Bugatti heeft niet de intentie om nog een poging te ondernemen. Het bedrijf geeft aan dat het niet alleen om de topsnelheid bij de Chiron draait. Morgen staat de auto toch in de file op de A2.

Bekijk hier de Autovisie-video “24 uur met de Bugatti Chiron”, waarin Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met Andy Wallace de Bugatti Chiron van Molsheim naar Amsterdam rijdt.