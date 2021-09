Dit is het beste moment van de dag voor koffie (als je een productieve dag wil hebben)

Het is vast geen verrassing dat het de cafeïne in koffie is die een grote invloed heeft op ons lichaam. Cafeïne stimuleert namelijk je bijnieren.

Je bijnieren zijn de plek waar het stresshormoon cortisol wordt vrijgegeven. Al na een paar minuten begint de cafeïne te werken en komt er cortisol vrij in je lichaam.

Dit zorgt er na 15 tot 20 minuten voor dat je lichaam in een soort ‘overlevingsmodus’ gaat, een verhoogde staat van bewustzijn. Dit is waarom je een boost in energie en focus voelt door koffie.

Bij het stresshormoon cortisol hebben mensen een negatieve associatie. Stress is toch niet goed? Maar een beetje stress helpt ons om alert te blijven en snel met oplossingen te komen.

Een beetje cortisol kan dus juist voordelig uitpakken voor je productiviteit. Maar dat je het stresshormoon aanmaakt na het drinken van een kopje koffie, is meteen ook de reden dat je niet de hele dag maar koffie achterover moet gieten. Te veel cortisol is zwaar voor je zenuwstelsel, hart en bloedvaten.

Beste tijdstip om koffie te drinken

De meeste mensen zijn ‘s ochtends het meest productief. Dan is het misschien logischer om van die boost in alertheid en focus die koffie ons geeft, gebruik te maken als we het echt nodig hebben.

Het beste tijdstip om een kopje koffie te drinken is dan ook wanneer jij het gevoel hebt die boost wel te kunnen gebruiken, in plaats van first thing in de ochtend.

Tussen 10:00 en 11:30 uur en tussen 14:00 uur en 17:00 uur zijn daarom de beste momenten van de dag om koffie te drinken. Dit is namelijk wanneer de natuurlijke niveaus van cortisol in ons lichaam vanzelf dalen.

Ook goed om te weten: het duurt ongeveer 2,5 uur voordat de energie bevorderende effecten van cafeïne beginnen af te nemen. In plaats van al je kopjes koffie in een beperkt tijdsbestek op te drinken, kun je dus eigenlijk het best je kopjes verspreiden.