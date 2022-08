Allure aan de Zeeuwse kust

Reizen

Onthaasten op het water in Nationaal Park Weerribben-Wieden

Het waterrijke gebied Nationaal Park Weerribben-Wieden staat te boek als een van de mooiste plekken van Nederland. VRIJ kampeerde er met een elektrische camper en trok het water op. Om zich tijdens de boottocht af en toe in de arm te knijpen: „Zijn we echt in Nederland?”