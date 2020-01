Spreekuur: wat is een flapoperatie?

Een flapoperatie wordt gedaan bij iemand die ernstige parodontitis heeft. Parodontitis is ontsteking van de weefsels rondom de tanden of kiezen, waarbij ook het kaakbot is aangedaan. Er zijn pockets aanwezig: een ruimte tussen tand en tandvlees waarin plaque en bacteriën zich kunnen verzamelen. Als hier niets aan gedaan wordt, gaat er steeds meer kaakbot verloren. In het extreme geval kunnen de tanden of kiezen verloren gaan. Waarom sommige mensen parodontitis krijgen is nog niet bekend. Wel weten we dat bacteriën in de tandplaque, roken, systemische aandoeningen en genetische factoren daar een rol in spelen.

De behandeling bestaat uit goede mondhygiëne-instructie en plaque en tandsteen verwijderen boven en onder het tandvlees. Daardoor zal het tandvlees genezen.

Als pockets erg diep zijn of als zij niet goed bereikbaar zijn, kan er plaque en tandsteen achterblijven. Het tandvlees blijft ontstoken en de pockets blijven diep. Dan kan een operatieve behandeling nodig zijn: een flapoperatie. Het tandvlees wordt dan, onder plaatselijke verdoving, losgemaakt van de tanden en kiezen. Tandplaque en tandsteen worden goed zichtbaar en kunnen nu verwijderd worden. Na de reiniging wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen teruggelegd en gehecht. Het tandvlees kan daarna genezen en er zijn dan geen verdiepte pockets meer.

Vaak is een pijnstiller, zoals paracetamol, voldoende om de pijn te bestrijden na de operatie. Verder kan er de eerste week niet gepoetst worden en moet er gespoeld worden met chloorhexidine. Je moet het dezelfde dag wat rustig aan doen en niet meteen aan krachttraining beginnen! Maar vrijwel iedereen kan de volgende dag gewoon weer normaal functioneren, dus ik verwacht dat uw dochter dat ook kan.

Hebt u een vraag? Mail naar [email protected]