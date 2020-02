Hoe deze supercar begon als hobbyproject

Voor de XJ220 kreeg Jaguar Nederland destijds twintig aanvragen van geïnteresseerden. Helaas kon de importeur niet alle liefhebbers bedienen. Slechts zeven stuks kreeg het importbedrijf toegewezen. Vier andere landgenoten snelden zich naar omringende landen om via die verkooporganisatie alsnog een XJ220 te bemachtigen.

In Nederland

Hoeveel exemplaren er nog altijd in Nederland zijn, is niet bekend. In ieder geval twee XJ220’s staan er op Nederlands kenteken. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes duikt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen in de ontwikkeling van de XJ220. Hij legt uit dat de auto exclusiever is dan gedacht, vertelt in welke kleur de auto zou verschijnen en geeft aan waarom de auto over een V6-motor beschikt.

Wilt u meer afleveringen van Sjoerds Weetjes zien, kijk dan op Autovisie.nl