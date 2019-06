Review: Borderlands – Game of the Year Edition

Nu alleen nog zien of dat laagje verf de game omtovert tot een tijdloze klassieker of dat deze editie mosterd na de maaltijd is.

Wat is het?

Borderlands – Game of the Year Edition is een schietspel a la Call of Duty gemixt met rollenspel-elementen die je de mogelijkheid geven om je van te voren gekozen personage aan te passen. Als speler kies je één van vier Vault Hunters: personages met unieke krachten die hun leven op het spel zetten om de geheimen van de mysterieuze (en voor dood achtergelaten) planeet Pandora te ontdekken. Zo heb je een soldaat die een turret neer kan zetten, een zogenaamde Siren met psychische krachten, een sluipmoordenaar met zijn huisdier en een grote bruut die zonder al te veel moeite Arnold Schwarzenegger de stuipen op het lijf zou jagen.

Uiteenlopende types dus, maar allemaal hebben ze wel één overeenkomst. Ze kunnen stuk voor stuk ontzettend goed overweg met wapens en laat het nou net zo zijn dat Borderlands miljoenen verschillende wapens heeft. Deze vind je geleidelijk aan in de wereld door vijanden overhoop te schieten en door missies te volbrengen. De game kent kleurrijke personages die je niet snel zal vergeten en door de missies te volbrengen word je steeds sterker.

Het sterker worden (door middel van levels) brengt verschillende voordelen met zich mee, want hierdoor speel je vaardigheidspunten vrij. Deze kun je gebruiken om de unieke kracht van je personage te verbeteren en dat geeft je de vrijheid om te kiezen hoe je wil spelen. Zo kun je je punten inzetten als gulle gever waardoor je iedereen met wie je samen speelt ook helpt bijvoorbeeld. De game is immers met maximaal vier spelers gelijktijdig online te spelen (mits je geen last hebt van de technische problemen die de game af en toe plagen) of lokaal op de bank door middel van splitscreen.

Is het wat?

Dat lokaal spelen kan soms wel lastig worden als je geen grote televisie hebt, aangezien je met vier man gelijktijdig spelen allemaal maar een klein stukje van de televisie hebt als beeld. Dit weet je vooraf alleen wel natuurlijk, want zoals het woord splitscreen al doet vermoeden wordt je scherm simpelweg opgedeeld. Als je hier doorheen kunt kijken (of een grote televisie hebt) wordt het al snel duidelijk dat de leukste ervaring ontstaat via het lokale samenspel.

Plezier wordt al snel gevonden wanneer iedereen goed samenwerkt en is zelfs nog groter wanneer je elkaar een beetje tegenwerkt. Hierbij moet wel gemeld worden dat wanneer je samenspeelt met spelers die flink onder je eigen level zitten er wat problemen kunnen ontstaan. De laaggelevelde spelers gaan dan constant dood, waardoor je als het ware Superman moet spelen om je teamgenoten in leven te houden. Het is een paar keer grappig, maar wordt al snel vervelend voor zowel Superman als de zwakkelingen.

Weet je hier doorheen te prikken of de volledige game alleen met gelijken te spelen, is de ervaring erg tof. De eerdergenoemde minder serieuze toon is namelijk ook te merken in het verhaal en de knotsgekke vijanden die constant onzin uitkramen. Het is juist deze toon die Borderlands zo fantastisch maakt om te spelen, alleen of met vrienden. Wanneer je dat knotsgekke verhaal vervolgens hebt afgerond, is het avontuur nog niet voorbij.

De remaster bevat namelijk ook nog vier uitbreidingen, waardoor de teller zonder enige moeite op vijftig uur speelplezier staat en dat voor slechts 29,99 euro. Tijdens je reis heb je niet alleen van het eerdergenoemde kunnen genieten, maar ook de unieke artstyle. Deze ziet er door de vernieuwde 4K-upgrade namelijk goed uit al is het wel jammer dat de landschappen van Pandora allemaal ontzettend veel op elkaar lijken.

Plus- en minpunten

+Veel content

+Grappige wereld

+Alleen of samen op de bank of online

+Nieuw laagje verf

+Goede prijs

- Eentonige landschappen

- Technische imperfecties

- Balans in samenspel soms ver te zoeken

Conclusie

Al met al kan er gesteld worden dat Borderlands in 2019 nog net zo fantastisch is om te spelen als tien jaar geleden. Samen of alleen, het is en blijft een plezier om rond te struinen door Pandora ook al zijn de landschappen wat eentonig. Op wat kleine technische mankementen nagelaten is het spelen van Borderlands een plezier. De toevoeging van de uitbreidingen in combinatie met het nieuwe laagje verf zorgt er dan ook voor dat deze nieuwe versie het spelen meer dan waard is en al helemaal voor zo’n schappelijke prijs.

