Een kijkje achter de schermen van wielercircus in Pyreneeën

VRIJ’s Babette (rechts) had nog nooit op een racefiets gezeten en reed nu een stukje Tour de France.

Morgen is het zover, dan eindigt de 108e editie van de Tour de France op de Champs-Élysées. Enkele dagen geleden was VRIJ te gast bij de wielerwedstrijd van het jaar, en hoe. In de Pyreneeën namen we een kijkje voor én achter de schermen.