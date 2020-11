Doe iets goeds met kerst!

Doneer je cadeau

Stichting DONEER JE KERSTCADEAU wil iedereen graag hoop, liefde en blijdschap meegeven rond de kerst. Dit jaar zamelen ze geld in om een deel van de 419.000 kinderen in Nederland die in armoede leven te voorzien van een kerstcadeau in de vorm van een cadeaubon. De actie is ontstaan vanuit de gedachte dat veel mensen tijdens de feestdagen cadeaus in overvloed krijgen, vast genoeg om iets af te staan. De stichting werkt samen met voedselbanken in meerdere steden; zij zorgen ervoor dat de bonnen bij de gezinnen terecht komen.

Geef je boom aan een olifant

Leuk, zo’n kerstboom in huis, maar na kerst moet ’ie toch echt weg. Een kerstboom kan nog een goed tweede leven krijgen door hem in januari naar een kwekerij te brengen. Het verbranden van de bomen is immers niet al te duurzaam, hier krijgt hij een tweede leven. Of gooi hem af bij Dierenpark Amersfoort: voor olifanten is het een geweldig speeltje.

Doe het zelf

Als je rond kerst iets wilt doen om iets te betekenen, dan kun je jezelf inzetten tijdens de Warme Winter Weken, georganiseerd door NL Cares. Met deelname aan verschillende vrijwillige activiteiten kun je je stadsgenoten een mooie decembermaand bezorgen, bijvoorbeeld door kerstversiering op te hangen of een lichtjeswandeling te maken met ouderen. Per stad is te zien wat je kan betekenen voor maatschappelijke instellingen bij jou in de buurt. Doneren kan ook: de organisatie werkt samen met verschillende wooncentra; een cadeautje of kerststukje komt dus goed terecht.

Lief(dadig) kaartje

Een ouderwets kaartje ontvangen met kerst blijft leuk. Via Goede Doelen Kerstkaarten kun je zakelijke, maar ook persoonlijke kerstkaarten versturen. Deze kun je uitkiezen, zelf ontwerpen of op maat laten maken. Per kaart doneren zij 0,40 cent aan een zelf uitgekozen goed doel zoals War Child, het WWF of Kika.

Kaart tegen eenzaamheid

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in tegen eenzaamheid onder ouderen, waarbij er extra aandacht is voor de kerstperiode. Rond de 200.000 mensen vieren kerst alleen, waarvan zo’n 85 procent het moeilijk vindt over eenzaamheid te praten.

Met de Grote Kerstkaartenactie in samenwerking met PostNL en Kidsweek wordt ouderen een hart onder de riem gestoken met een kerstkaart. Tot en met 15 december 2020 kun je zelf je kaart te bezorgen bij een eenzame oudere, of naar het Ouderenfonds sturen.

Doe het zelf, part two

Ook zonder tussenkomst van een goed doel kun jij met de kleinste gebaren iets voor iemand betekenen. Zomaar iemand uitnodigen om aan te schuiven bij het kerstdiner is even geen optie, dus het vereist wat creativiteit. Organiseer bijvoorbeeld een kerstborrel in de tuin en nodig de buren uit voor een glaasje glühwein, bak een taart of doe boodschappen voor iemand of doneer oude kleding aan het Leger des Heils.