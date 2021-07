Zo kies jij de juiste mat voor jouw hal

1. De ideale grootte

De allereerste stap is bepalen wat de minimale en maximale grootte van je mat of tapijt moet zijn. Voor een tapijt kun je het beste een ruimte van 45 tot 60 centimeter tot de rand van de muur aanhouden.

Als de hal wat smaller is, of als je de hal graag groter wilt laten lijken, kun je ervoor kiezen om meer van de vloer te laten zien. Hierdoor lijkt de hal ruimtelijker. In een smallere, lange hal kom je dan al snel uit op een loper. Voor een brede hal is een rechthoekig tapijt meestal de perfecte keuze.

2. Mat of tapijt

Maten tapijten worden regelmatig met elkaar verward, maar tapijten zijn wat aan de bredere kant en liggen er niet om even je voeten aan af te gaan vegen zoals bij deurmatten wel het geval is.

Het kan leuk zijn zijn om je deurmat en tapijt met elkaar te machten door een set in huis te halen. Het kan een gecoördineerde look aan je interieur geven en je hoeft ze niet allebei in je hal te leggen. Je kunt het tapijt bijvoorbeeld in de woonkamer leggen, waardoor je interieurstijl in je hele woning overloopt.

3. Antislip onderkleed

Een antislip onderkleed geeft net dat beetje extra zekerheid als je gladde vloeren in huis hebt. Het houdt ook het opkrullen van de hoeken van matten en tapijten tegen. Heeft jouw mat of tapijt al een antisliplaag? Dan is een onderkleed natuurlijk niet meer nodig.

4. Kijk uit met franjes

Ben je fan van een bohemian interieur? Dan kunnen franjes natuurlijk niet ontbreken. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is dat de franjes van je tapijt snel in de knoop kunnen raken. Kies daarom voor een mat met wat minder of juist kortere franjes.