Wijchen decor van strijd om titel Beste opgieter van de wereld

Het WK opgieten vindt plaats in een ’saunatheater’. Ⓒ New Day Studio

Wijchen - Wie bij de sauna denkt aan zwetende mensen in een te krap houten hokje, moet beslist eens naar het Gelderse Wijchen. Daar lopen deze laatste zomerweek de temperaturen hoog op tijdens het ’WM Aufguss’. Of zoals we in fatsoenlijk Nederlands zouden zeggen: het wereldkampioenschap opgieten. Deelneemster Carline Versluis: „Vergis je niet, dit is topsport.”