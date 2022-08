Hier betaal je de meeste toeristenbelasting

De Britse vergelijkingssite Money.co.uk is in de cijfers gedoken en heeft een lijst opgesteld van de duurste steden als het gaat om toeristenbelasting. Uit het onderzoek blijkt dat Honolulu in Hawaii met stip op nummer 1 staat. Daar betaal je als reiziger gemiddeld omgerekend bijna 62 euro per persoon per nacht. Dat betekent dat je er als toerist al snel honderden euro’s extra kwijt bent aan je vakantie. Wie een weekje in Honolulu verblijft, moet namelijk ruim 430 euro extra vakantiekosten rekenen. Het is goed om te weten dat de kosten afhankelijk zijn van de kosten van de accommodatie.

San Francisco staat op nummer twee in de lijst met een gemiddelde toeristenbelasting van 35 euro per persoon per nacht en in Los Angeles (plek 3 op de lijst) betaal je zo’n 23 euro extra.

Amsterdam is ook niet bepaald goedkoop en staat op de vierde plek. Onze hoofdstad vraagt de meeste toeristenbelasting van Europa: gemiddeld iets meer dan 11 euro.

Venetië

In de Italiaanse gondelstad Venetië moeten vakantiegangers vanaf volgend jaar extra belasting betalen. Dagtoeristen krijgen een rekening van 3 tot 10 euro per persoon, afhankelijk van de tijd van het jaar en hoe druk de stad op dat moment is. De stad rekent momenteel al een belasting van 5 euro per persoon per nacht voor hotelgasten.

