Zelfliefde blijkt een veelvoorkomende reden om een relatie te verbreken

Zo blijkt althans uit een onderzoek van Lexa, uitgevoerd onder 1010 Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar.

Voor veel ondervraagden blijkt een goede relatie met jezelf zó belangrijk dat het reden genoeg is om een verkering te verbreken. Eén derde van de singles heeft dat ooit gedaan. Opvallend is dat de vrijgezellen na het beëindigen van de relatie ook daadwerkelijk aan zichzelf werken. Bijna een derde van de mannen (31%) en iets meer dan een kwart van de vrouwen (26%) doet iets om hun eigen mentale gezondheid te verbeteren.

Gelukkig

Uit het onderzoek zou bovendien blijken dat meer dan de helft van zowel de mannelijke (55%) als vrouwelijke (61%) singles gelukkig met zichzelf zijn. Zij zeggen zichzelf goed te kennen en hebben duidelijk voor ogen wat ze (in een relatie) willen.

Meer dan de helft van de vrouwelijke singles vindt het belangrijk om de tijd te nemen om zichzelf goed te leren kennen en te ontwikkelen zonder dat ze hun eigen geluk laten afhangen van de wederhelft. Een kwart (26%) van de vrouwelijke singles vindt het daarbij ook belangrijk dat haar partner aan zichzelf en de eigen mentale gezondheid werkt of heeft gewerkt. Een op de vijf mannen denkt daar zo over.

Compleet

Roelijne Peters van de datingwebsite: “De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer aandacht is gekomen voor zelfliefde en ontwikkeling. Liefde in elke vorm mag gevierd worden. Bijna de helft voelt zich toch net wat completer met de juiste partner”