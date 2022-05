Interieurtips: met zachte materialen en natuurlijke tinten zit je deze zomer helemaal goed

Jaren 70

Het zijn door de zon gebleekte naturellen die de show stelen deze zomer. Daarbij worden vooral zachte materialen zoals verweerd leer, luchtige gordijnen en hoogpolig tapijt ingezet voor een hippe sfeerbeleving. Nieuw als vloerenconcept is de collectie modulaire zachte tapijtplanken Desso One Soft Planks in natuurlijke tinten. Creëer met de planken bijvoorbeeld een visgraatpatroon of ga voor een tijdloze monochrome look in zandkleur.

XXL-tegels

Ⓒ tegelcollectie Boost van Atlas Concorde

Hoe groter de vloertegel hoe ruimtelijker en rustiger de uitstraling van de vloer wordt. Deze porseleinen tegels met betonlook uit de Boost-collectie geven de kamer een eigentijds karakter zonder de authenticiteit van de ruimte te veranderen. Het grote formaat 120 x 278 cm is zowel op de vloer als op de wand toe te passen.

Donker hout

Ⓒ Ferm Living en Fauteuil Todd van Pols Potten

In alle woonstijlen is dit jaar donker hout in opkomst met duidelijk zichtbare nerven, een streepstructuur of zelfs een hoogglanslak. De retro-look zoals je die ziet in de collectie van Pols Potten, bestaat uit meubelen, verlichting en artistieke accessoires die vaak handgemaakt zijn van keramiek, hout en steen.

Zacht

Ⓒ modulaire tapijtplanken van dessotarkett.nl en kast van Ferm Living

Hoogpolige structuren maken een grote comeback in het interieur. De zachte textuur van de hoogpolige Desso One Soft Planks is een boost voor meer comfort, optimale akoestiek en warmte. Door de vervangbare tapijtplanken is een hardnekkige vlek of beschadiging snel verholpen. De nieuwe retro-vibe voelt beter dan ooit, helemaal in combinatie met dit donkerbruine dressoirkastje in gerookt eiken van Ferm Living.

Rond en organisch

Ⓒ Tine K Home en keramieken borden Wabi van Casa Gitane

Voor een natuurlijke levensstijl is een meer ontspannen manier van wonen belangrijk. Niet te veel strakke lijnen en grote contrasten maar meer vloeibare lijnen, organische objecten en duurzame materialen die elkaar versterken. Laat je inspireren door de totale lifestyle beleving van Tinek Home en de serviescollectie van Casa Gitane.

Duurzaam

Ⓒ tapijtplanken van Dessotarkett en quilt En-tir van House of Quinn

Zoek naar elementen voor in huis die duurzaam gemaakt zijn en ook weer te recyclen zijn. Stijlvol voor op het bed of als wandkleed is deze quilt van House of Quinn. De tapijtplanken Desso One Soft Planks zijn 100% recyclebaar.