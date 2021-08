Dagrecept: Even wat anders met deze noedelsalade met rode bietjes en mango

Schrik niet van het boodschappenlijstje, het recept is super makkelijk. Doe alle ingrediënten voor de saus (dus t/m de honing) in een pot met deksel of shaker. Laat de jalapeños weg als het je te pittig lijkt. Schud goed en leg in de koelkast.

Kook de noedels gaar, giet af, houd ze onder de koude kraan en doe in een grote kom. Voeg de mango en wortel toe en leg apart. Neem een flinke pan, bak in 1 el olie de portobello-schijfjes lichtbruin en doe ze in de kom met noedels. Bak de boerenkool knapperig, ook dit mag in de kom. Meng alles goed. Giet voor het serveren de sesamdressing erover. Leg de rode bieten er bovenop en garneer met koriander.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el sesamzaadjes

- 25 g bosui (ringen)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 2 jalapeño-pepers (plakjes)

- 2 tl chili-vlokken

- 1 limoen (schijfjes/sap)

- 2 el rijstazijn, 2 el sojasaus

- 2 tl geroosterde sesamolie

- 60 ml olijfolie, 2 el honing

- 1 pak boekweitnoedels

- 500 g gekookte bietjes

(in vieren)

- 1 mango (dungesneden)

- 4 wortels (geschaafd)

- 4-6 portobello’s (plakjes)

- 1 bos boerenkool

(fijngesneden)

- 1 bosje koriander, 1 el olie