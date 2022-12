Bakpapier hergebruiken; is dat wel zo slim?

Toxiologen stellen dat het hergebruiken van bakpapier minder veilig is dan je zou denken. Hoe zit dat precies? Toxicoloog Joke Herremans van Waarzitwatin legt het uit:

“Vaak heeft bakpapier een coating van siliconen of PFAS. PFAS zijn chemische stoffen die er onder andere voor zorgen dat bakpapier water- en vetafstotend is. Bij normaal gebruik komen deze stoffen bijna niet vrij in het eten”, zegt Herremans. „Maar bij te hoge temperaturen of bij het hergebruiken van bakpapier, kunnen deze stoffen wel in grotere mate vrijkomen. Mocht je het risico liever niet willen lopen, er bestaat PFAS en siliconenvrij bakpapier – let er wel op dat je deze zelf nog moet invetten.”

Hetzelfde principe geldt voor siliconen bakvormen. Verwarm je die boven de 200 graden dan kunnen er ongewenste stoffen worden gevormd.

Tips om veilig te bakken

Hoe je dan zo veilig mogelijk bakt? Een aantal tips van toxicoloog Joke Herremans:

1. Controleer altijd de maximale baktemperatuur

Zowel bakpapier als siliconen vormen hebben een maximale baktemperatuur en dat is niet zonder reden. Controleer dus altijd even wat de fabrikant hiervoor heeft aangegeven. Kun je dat niet vinden? Hou dan 200 graden bij siliconen vormen en 220 graden bij bakpapier aan als vuistregels.

2. Voorverwarmen doe je zonder bakpapier

Wil je je bakplaat alvast voorverwarmen? Doe dit dan zonder bakpapier erop. Heb je je bakplaat eenmaal bedekt met papier en je ingrediënten, knip dan altijd de overtollige stukken bakpapier weg om te vermijden dat ze tegen de hete zijwanden of ijzers van je oven komen.

3. Let op met aluminiumfolie

Aluminiumfolie in de plaats van bakpapier lijkt een logische keuze (vooral als je even zonder bakpapier zit), maar let ook daarmee op. De combinatie van zout of zuur eten in combinatie met aluminiumfolie kan er namelijk voor zorgen dat er kleine hoeveelheden aluminium in je eten terechtkomen. Niet ideaal, zowel voor de smaak als voor je gezondheid.

4. De ene siliconen vorm is de andere niet

Wil je zo veilig mogelijk bakken, laat je dan helpen in kookwinkels en vraag naar bakvormen die voor 100% uit siliconen bestaan.

5. Bak je siliconen vormen (voor de eerste keer) voor

Gebruik je je siliconen bakvorm voor de eerste keer, bak ‘m dan eerst voor, nog voordat je er beslag in stort. Hiermee verwijder je vanuit de fabricage achtergebleven schadelijke stofjes (siloxanen). Zo ga je te werk: was de bakvorm goed met water en afwasmiddel, vul hem daarna met water en olie en bak een uur in de oven op 220 graden. Je bakvorm is daarna klaar voor gebruik.