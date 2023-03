Van lekker bros tot super droog: jodenkoeken (ook wel odekoeken) getest

Het is een van de bekendste koeken en om eerlijk te zijn eet ik ze zelden, maar het feit dat ze in diverse huismerken te koop zijn, zegt genoeg over hun populariteit.

Jodenkoeken worden bereid met boter, bloem en suiker, maar zonder gist en zonder water.

Vergelijkbare koeken worden in Scandinavië (met name rond de kerst) gegeten en staan ook bekend als ’joodse koeken’. Het verschil met de Nederlandse is dat ze ook kaneel en amandelen kunnen bevatten. De bereiding is echter vergelijkbaar, het recept is waarschijnlijk door de Iberisch-Sefardische Joden naar Noord-Europa gebracht.

Nog even over de naam. Het bedrijf Davelaar, gevestigd in Alkmaar, liet in 2021 weten dat ze hun jodenkoeken voortaan als ’odekoeken’ zouden verkopen omdat dit beter bij deze tijd zou passen. Overigens was er geen druk van buitenaf, liet het bedrijf destijds weten. De andere merken gebruiken de originele naam.

Dan de test! De grootte van de koeken wisselde. De merken verpakt in plastic zakje (Huismerk G’Woon van Vomar en 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt) waren een slag kleiner en hadden suiker bovenop. De koeken in een afsluitbare doos of bus bleken groter en hadden geen suikerlaagje. Lidl („Droog en saai”) en Aldi („Vrij smakeloos, wel krokant”) vielen direct af. De rest deed het niet veel beter. Ook Jumbo deed geen goede zaken („Bleek en geen smaak”). Uiteindelijk kwamen de bekende Enkhuizer Jodenkoeken als beste uit hun bus, gevolgd huismerken G’Woon en 1 de Beste.

Top 3

1. Hoewel de koeken blind werden getest, kwam De echte Enkhuizer jodenkoek als beste uit de bus. Bovendien zitten ze in een handige afsluitbare bus. „Brossig, vol van smaak.” „Dit moeten de echte zijn!” „Volle smaak, precies goed!” €2,19 per 372 g

2. Op een tweede plek de gesuikerde koeken van 1 de Beste, het huismerk van Dirk en Dekamarkt. „Heerlijk, beetje bros en zoet door dat suikerlaagje.” „Een soort extra grote kerstster, prima!” „Dit is niet echt een jodenkoek”, merkte een kritische collega op. €1,55 per 300 g

3. Deze week een top drie omdat de andere merken zwaar onvoldoende scoorden. ’Huismerk G’woon van Vomar maakt het compleet, overigens zijn ook deze gesuikerd. „Aan de zoete kant, wel erg knapperig.” „Prima, helemaal goed gebakken.” Sommigen vonden dat suikerlaagje „een beetje chemisch” smaken. €1,60 per 300 g