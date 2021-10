Het mozaïekvirus bij planten: wat is het en hoe is het te voorkomen?

Het mozaïekvirus is eigenlijk niet één virus, maar een groep van verschillende virussen. Deze groep laat over het algemeen een mozaïekpatroon op de bladeren van je plant achter waardoor het deze naam heeft gekregen.

Jouw plant kan het mozaïekvirus hebben als je de volgende dingen spot:

- Gele, witte of groene strepen en vlekken

- Nerven die vergelen

- Gekreukelde, gekrulde of kleinere bladeren

- Slechtere oogst en vertraagde groei

- Vlekken en bulten op groente en fruit

Voorkomen

Slecht nieuws: wanneer je plant het mozaïekvirus heeft, is het eigenlijk al te laat. Eenmaal besmet met het virus, dan komt de plant er niet meer vanaf. Zeg zo snel mogelijk gedag tegen je plant als die last heeft van het mozaïekvirus om te voorkomen dat andere planten het ook krijgen.

De grootste verspreiders van het mozaïekvirus zijn insecten. Insecten eten namelijk in de winter de overgebleven zaden van geïnfecteerde planten op en brengen het virus vervolgens weer over op andere planten. Vooral sprinkhanen en bladluizen kunnen dragers van het virus zijn. De kans is daarom ook groter dat je het virus bij de planten in je tuin aantreft dan bij je kamerplanten.

Goed, dan nu: tips om te voorkomen dat je planten het virus krijgen. We zetten er een paar voor je op een rij.

Koop resistente planten: er zijn bijvoorbeeld tomatenplanten die resistent zijn tegen het tabaksmozaïekvirus. Kijk dus of jij misschien liever een van deze varianten wilt. Onthoud alleen wel dat het virussen betreft, dus resistent voor een soort van het mozaïekvirus betekent niet dat het ook tegen de andere is opgewassen.

Verwijder geïnfecteerde planten: gooi ze weg bij het afval. Gooi ze niet op je composthoop, want dan kunnen insecten het virus van daaruit toch weer terug naar jouw tuin brengen. Kijk ook uit als je opnieuw gaat planten, aangezien het virus voor lange tijd in de grond kan blijven.

Houd je planten goed in de gaten: dit geldt al helemaal als sommige van je planten met het virus zijn aangetast. Zelfs nadat je ze hebt verwijderd wil je voor de komende tijd je planten goed controleren.