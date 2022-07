Kleurrijk topdesign uit Milaan

Filmset

Ⓒ vloerkleed Studio Luca Guadagnino & La Manufacture Cogolin Carpet, 2022

Een van de mooiste installaties van de Milan Design Week 2022 was het interieurontwerp ‘By the Fire’ van de Italiaanse filmregisseur Luca Guadagnino, bekend van films als Call Me by Your Name and A Bigger Splash. Met de funky schouw van keramiek als echte eyecather was de sfeer filmisch met houten panelen, met stof bekleedde wanden en nieuw avant-garde design van Fontana Arte, La Manufacture Cogolin en Delta Light.

Hout

Ⓒ Gufram Cactus en Sancal Milaan Design Week ‘22

Houten ribbelpanelen in een facet-patroon als wanddecoratie; hipper wordt het niet! De combinatie met grijs natuursteen en trendkleuren zoals lila, paars, oranje en bordeaux rood creëren een theatrale, warme sfeer zoals je ziet in dit interieur van studio Luca Guardagnino.

Kleurrijk

De Cactus van Gufram bestaat 50 jaar maar is nog net zo radicaal en kleurrijk in het interieur als toen. In het blauw is het een echte opfrisser die mooi te combineren is met hout. Groot voordeel; dit kunstobject gaat nooit vervelen in huis en blijft zijn waarde behouden. Bij Sancal in Spanje is de nieuwe designcollectie perfect afgestemd op de nieuwste trendkleuren waarmee je snel een vrolijk accent geeft aan de sfeer.

Binnentuin

Ⓒ behang CO.DE by Jannelli Volpi

Een spectaculaire noviteit vanuit Milaan is de behangcollectie Rooms van Patricia Urquiola voor CO.DE by Jannelli. De botanische en grafische dessinmix maakt van deze serre met buitenmeubelen van Kettal een echte binnentuin.

Franse sfeermakers

Ⓒ Kunstinstallatie van 13Desserts en French Cliché bij Alcova, Milaan Design Week ’22, ph. Mattia Parodi

Laat je inspireren door de vele designers die tijdens de Milaan Design Week 22 zich verzameld hadden bij Alcova. Deze expositie die plaatsvond in een aantal vervallen gebouwen van een oud militair Milanees ziekenhuis werd overspoeld met kleurrijk design waaronder de collectie van 13desserts en French Cliché uit Frankrijk. Ze blonken uit in de nieuwe organische vormentaal en het gebruik van gekleurd glas.

Trendsetter

Ⓒ Buitensetting ‘Welcome Resort’ MDW ’22 van Paola Lenti, ph. Sergio Chiment

Decennialang is Paola Lenti de trendsetter op het gebied van buitenmeubelen en ook dit jaar staat ze met stip op 1 als het gaat om een vernieuwende sfeer voor buiten. Met steeds meer overkappingen en fellere kleuren – dit jaar was neon green en vogue als hoofdkleur – krijgt de buitenkamer een luxe, hippe sfeer.

Botanisch paradijs

Ⓒ behang Wings of Water Rose van Simone Guidarelli voor Officinarkitettura

De voorspellingen voor 2023 komen nu al in zicht met meer botanische prints in huis. Vooral tropische flora en fauna uit Zuid-Amerika en Azië hebben een bohemien effect waar je vrolijk van wordt.