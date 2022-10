Jeroen (42) is dol op betaalbare klassiekers: ’Verzameling is nog lang niet compleet’

Eigenaar

Jeroen Cramer (42), opleidingsadviseur/trainer

Auto

Škoda 120L

Bouwjaar

1983

Geschatte waarde

onbekend

Motor

vier-in-lijn, 1174 cm3, achterin gemonteerd

53 pk

Toekomst

„De verzameling is nog lang niet compleet, eigenlijk zijn alle doodgewone 80’s- en 90’s-auto’s welkom!”

’Mijn opa deed, naast zijn dagelijkse baan, de boekhouding voor de Škoda-dealer in Den Haag. Oma haalde op latere leeftijd haar rijbewijs. Mijn ouders hadden geen auto en als we op vakantie gingen, was dat met de Škoda van oma. Naar Joegoslavië en Hongarije: geweldig!

Zo’n twintig jaar geleden was ik al op zoek naar opvallende auto’s. Ik kwam een 120L tegen en het Škoda-gevoel kwam helemaal terug. Ondertussen staan er 17 Škoda’s en tientallen andere auto’s.

Deze Škoda vond ik in België. Hij was nog heel goed en er stond maar 29.000 kilometer op de klok. Ik ben ermee op vakantie naar Tsjechië geweest, terug naar waar hij vandaan komt. Zo’n Tsjechië-rit probeer ik met een vriendengroep nu elk jaar te doen. Dat gaat prima: heel comfortabel, met prima stoelen en goede vering. Wel lawaaiig, maar bij 90 kilometer per uur is dat te doen. Inderdaad niet heel snel, maar als je instapt, begint de vakantie toch? Daardoor rijd je ook 1 op 17.

Naast de Škoda’s bestaat mijn verzameling uit gangbare auto’s uit de jaren 80 en 90 die verder niemand heeft bewaard. Ik wilde altijd een verzameling hebben.

Mijn grote wens is om uiteindelijk zeker honderd auto’s te hebben en die aan iedereen te laten zien. Misschien zelfs mensen erin te laten rijden. Het kost me heel veel vrije tijd, maar het levert zoveel plezier en energie op!”