Spreekuur: is koude training slecht voor het hart?

Door Leonard Hofstra Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto ANP

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Ik zou koude training willen gaan doen, maar ik las onlangs dat in Engeland een jonge moeder van 38 overleed nadat zij in een koude beek was gesprongen. In mijn familie komen hart- en vaatziekten veel voor. Wat is uw advies?