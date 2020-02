De ontmaagding van het F1-circuit van Zandvoort

Tot de laatste minuut spande het er nog om: het versgelegde asfalt was amper droog omdat diverse stormen roet in de planning gooiden. Ondertussen waren al wel de nodige hardloopfanaten uitgenodigd om op die historische baan de introductie van adidas’ nieuwe hardloopschoen, de SL20, te ervaren.

Twee inwijdingen op één dag dus: die van de nieuwe schoen, maar bovenal die van het circuit van Zandvoort. Dat, zo werd duidelijk bij aankomst, nog het nodige werk behoeft. De verplichte oranje hesjes gaven aan dat de plek nog een bouwplaats is, alle oranje pionnen, busjes en werklui ook. Die laatsten golden gelijk als ons publiek, de imposante en al bestaande tribune langs de kant van het circuit was uiteraard (en stiekem jammer genoeg) leeg.

Nog altijd blies de wind stevig, maar dat is het mooie van als allereersten de baan op mogen: er staat nog geen record om te verbreken, dus iedere tijd die je loopt, is een record.

Acht scherpe(re) bochten telt het circuit, dat afhankelijk of je de binnen- of buitenbocht pakt tussen de 4 en 5 kilomter meet. Compleet met officiële vlag gaan we van start.

Slalommend tussen de pionnen waar nog werk moet worden verricht, achtervolgd door vrachtwagens en aangemoedigd door werklui ploegen we (of althans ik) voort. Ondertussen rondkijkend en vooral beseffend: daar lopen we dan, als eersten op het circuit waar over een paar maanden een historische race wordt gehouden, hoe bijzonder is dat! De komende weken zullen er meer events plaats gaan vinden, maar dit is toch echt de ontmaagding.

Zoals bij veel wedstrijden schuilt het venijn in de staart: de zogeheten Hans Ernst/Arie Luyendijk (vernoemd naar een van Nederlands succesvolste coureurs) bocht is de laatste van het parcour. Een langgerekte (lees: eindeloos lijkende) bocht. De zogeheten Hans Ernst S-vormige bocht is de killer: voor de dure Formule 1-banden vast een makkie, voor de enkels van ondergetekende een tamelijke uitdaging, zo steil. Maar hé, geen overwinning zonder afzien!

Als ware kampioenen komen we over de finish. Eenmaal omgekleed en weer in de auto is de verleiding groot om toch nog even een Max Verstappen-tje te doen, al vermoed ik dat ik m’n 16 jaar oude Seat Ibiza door de Tarzan-bocht zal moeten tillen. Tip voor Max kijk uit voor die laatste bocht, wil je?