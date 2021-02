Zo eet je sushi (als je echt wilt genieten)

Je kunt tegenwoordig overal terecht voor sushi; (pre-corona) in restaurants, op bestelling en zelfs vers in de supermarkt! Niet iedereen eet echter sushi zoals het hoort. Een korte les in sushi-etiquette.

Handen of chopsticks?

Het is prima als je nigiri (rijst met vis erop) eet met je handen. Gebruik voor de sashimi echter chopsticks. Bij sommige rijst-gerechten krijgen gasten vaak een porseleinen lepeltje. Toch gebruiken ze hiervoor soms de chopsticks. Het lepeltje is toch echt handiger!

Tegelijkertijd is het ook de bedoeling dat je een kom soep naar je mond brengt, als je géén lepel krijgt.

Sojasaus

Bij nigiri dip je alleen het gedeelte met vis in de sojasaus. Je houdt de nigiri dan ook ondersteboven, met de rijst aan de bovenkant. Deze rijst is immers al op smaak gebracht met suiker, rijst-azijn en zout.

Doe ook geen wasabi in je bakje met sojasaus. Niet alle soorten sushi hebben immers beide smaakmakers nodig. Bovendien varieert de gewenste hoeveelheid wasabi per sushi-soort.

Daarnaast zijn complexere maki-soorten (gevulde/gerolde sushi) al zo op smaak gebracht dat een bad met soja of een klodder wasabi het geheel alleen maar verpest...

Gember

Gember is bedoeld om de smaak in je mond te neutraliseren. Je eet dit dus tussen de verschillende gangen sushi door, niet tegelijk met de sushi!

Sake

Japanse rijstwijn drink je nooit als shot, maar nip je. Ook drink je sake niet altijd warm. Het wordt doorgaans warm geserveerd om de slechte kwaliteit te verhullen. Als je een goede kwaliteit-sake hebt, drink je deze op kamertemperatuur of zelfs gekoeld.

Bovendien drinkt men sake doorgaans niet bij nigiri, omdat de rijstwijn en de rijst-sushi elkaar niet complementeren. Bij sashimi kun je wel sake drinken. Groene thee is sowieso een goede combinatie bij sushi.

Rest niet anders dan: Itadakimasu! (Smakelijk eten!)