Lezersreacties: gezelligheid staat centraal met de paasdagen

Natuurlijk ziet Pasen er net als vorig jaar anders uit, maar dat betekent niet dat we per se met z’n allen bij de pakken neerzitten. Zo denken de meeste lezers erover, blijkt uit de reacties op onze vraag wat u allemaal van plan bent.

Zo heeft Christy Haaksma haar paasdagen helemaal uitgestippeld. „Bij mooi weer drinken wij onze koffie op het balkon. We gaan een stukje rijden of maken een wandeling. ’s Avonds gaan we een potje jokeren, trekken we een fles wijn open en kletsen we over wat dit jaar ons brengt. Niks spectaculairs, maar wel intiem zonder verplichtingen.”

Andere lezers brengen de dag met hun familie door. „Wij gaan met de familie brunchen en lekker knuffelen”, schrijft Hub Ophelders.

Maar er zijn er ook mensen die geen Pasen vieren, zoals Nia Helder. „Ik moet gewoon werken in de zorg, dat gaat gewoon door.”

Het is zeker niet verkeerd om daar met Pasen eens bij stil te staan.

Dagje bij vrienden

Na een jaar van isolatie en afzondering hebben we besloten om één dag bij vrienden door te brengen. Wel gaan we weer tijdig naar huis in verband met de avondklok.

Peter Renkema

Paasontbijt

Mijn man en ik vieren Pasen met een uitgebreid, zelfgemaakt paasontbijt met paasbrood, croissant en eitjes. ’s Avonds koken wij een paasmaaltijd; iets lekkers dat wij samen ruim van tevoren hebben uitgekozen.

Christy Haaksma

Opstanding

Pasen staat in het teken van de opstanding van Jezus Christus. Dat vieren wij en daar zien wij naar uit. Bij mooi weer gaan we vast wel ergens wandelen en genieten van de mooie natuur.

Bert Markerink

Waardeloos

De paasdagen zullen hetzelfde verlopen als de paas- en kerstdagen van 2020: waardeloos. Wandelen en fietsen hebben we wel gehad en visite komt ook niet. Ik doe er ook niks aan. Je hoeft die dagen niet de natuur in te gaan, want dan is het veel te druk met wandelaars en mountainbikers.

Marlies Magendans

Pas op de plaats

Met Pasen houden we ons gewoon aan de regels en doen we alles in besloten kring. Ik ben 64 jaar en heb behoorlijk veel medische ongemakken. Als Europa – met name Nederland – eens gas geeft met vaccineren, dan komt het pas goed. Met Pasen een pas op de plaats.

Herman van Anrooy