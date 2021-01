Lezersreacties: herinneringen aan die ene mooie wintersportvakantie

Dat velen van u deze winter graag op de lange latten hadden gestaan, blijkt uit de reacties op onze oproep om uw mooiste wintersportmomenten te delen.

Zo vierde Leo Verkerk in Westendorf (Oostenrijk) tijdens een skitrip zijn 60e verjaardag. „Mijn dochter gaf daar les aan de kleintjes en mijn zoon kwam uit het buitenland om het mee te vieren. We hebben echt genoten!” Op de meegezonden foto zagen we dan ook een stralende Verkerk.

We kregen ook een aangrijpend bericht van Ingrid Reichmann. „Mijn man Rob is vijf maanden geleden overleden. We hadden onze wintersportvakantie al geboekt en zouden met onze vier kinderen weer naar Kirchberg, Oostenrijk, gaan. Mijn mooiste herinnering was daar samen met Rob, toen we met een prachtige zon op onze bol in de skilift omhoog gingen. Boven niets anders dan stilte, rust, het gevoel op het dak van de wereld te zijn. We beloofden elkaar nooit te vergeten hoe mooi ons leven samen was.”

Of er in 2021 weer kan worden geskied, blijft afwachten. Tot die tijd zullen we het met onze mooie herinneringen moeten doen!

F. Compagner: Mijn eerste wintersporttrip was in Mayrhofen, Oostenrijk met vriendinnen en zussen. In de overvolle Ice Bar dansten we lekker mee op l'Amour toujours van Gigi d’Agostino. Beneveld door het bier en de wodka-red bull. Als ik de beginakkoorden van dat liedje hoor, gaan mijn gedachten weer terug naar 2001.

Bert Karst: Drie jaar geleden waren we in Val Thorens (Fr.). We hadden er enkel strakblauwe lucht en volop zon. De ruim 600 km aan pistes waren perfect geprepareerd, waardoor we extreem veel kilometers hebben gemaakt. Afgewisseld met een lekkere lunch en een paar drankjes na het skiën. Een perfecte skitrip.

J. Belling: Onderweg met de trein van Visp naar Arosa in Zwitserland. Die besneeuwde bergen en bossen... Prachtig! ’s Avonds in het dorp genoten van gepofte kastanjes, warme chocolademelk en gebak. Hoewel skiën niet heel erg aan mij is besteed, zou ik graag weer zo’n treinreis maken.

Robert Duyvestijn: Jaren geleden waren we in Gerlos, Oostenrijk. We waren om 08.45 uur als eersten bij de skilift en hadden een geprepareerde piste met 5 cm verse sneeuw: waanzinnig. Heerlijk om door verse sneeuw je sporen te trekken.