Liefhebbers van ’kontjes’ verspillen twee keer minder eten

Het Voedingscentrum heeft onder ruim duizend Nederlanders onderzoek gedaan naar de waardering van brood, kapjes en ander voedsel. Daaruit blijkt dat iets meer dan helft, 51 procent, (bijna) altijd broodkontjes eet.

Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat deze mensen van huis uit hebben meegekregen dat het ongepast is om brood weg te gooien. Zij waarderen de smaak van broodkapjes ook meer dan de niet-kapjeseters.

Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt dat die kapjes gegeten horen te worden. “Wat mooi is om te zien, is dat de overgrote meerderheid gemotiveerd is om minder brood te verspillen”, zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum.

Slechts een klein deel van de respondenten vindt kapjes enkel geschikt om het gesneden brood bij elkaar te houden.

Verspilling

Kapjeseters gooien wekelijks drie keer minder brood weg dan de niet-kapjeseters. Ook ander voedsel wordt door de kapjesliefhebbers minder verspild: zij gooien bijna twee keer minder voedsel weg, zo blijkt uit het onderzoek.

Sneetjes

Ondanks dat de meeste mensen gemotiveerd zijn minder te verspillen, wordt er in Nederland nog veel brood verspild. Brood staat volgens het Voedingscentrum op nummer 1 in de top 10 van producten waar de meeste winst te behalen valt.

Sneetjes brood worden het meest verspild, meer nog dan kapjes. In Nederland kan er door huishoudens zo’n 2 miljoen kilo per week aan diverse broodsoorten van de afvalbak worden gered. Dat zijn 2,5 miljoen broden.

Tosti

Hoe verspil je minder brood? Je kunt oud brood roosteren of er een tosti van maken.

Wat ook helpt is even je voorraad checken voordat je boodschappen doet, adviseert De Vries. “Kijk hoeveel je nog in huis hebt en maak op basis hiervan een boodschappenlijstje. Vries brood dat je niet direct nodig hebt in en haal alleen de boterhammen eruit die je nodig hebt. Zo heb je elke dag vers brood.”