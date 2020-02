Recept van de dag: nasi

En dan kan je het moeilijk en makkelijk maken. Ik vergeet nooit de nasi die de begenadigd tekenaar Frits Kloezeman voor me maakte toen ik hem interviewde over zijn werk voor de rechter Tie-serie. Waanzinnig van smaak maar zo vet dat ik dat niet durfde te vertellen mede omdat hij er een hele dag mee bezig was geweest.

Net genoeg voor 4 personen:

• 600 g drooggekookte rijst

• 1 bouillonblokje, verkruimeld

• 200 g spekblokjes

• 1 prei, in dunne ringetjes

• 3 eieren, losgeklopt met beetje melk voor de boemboe

• 4 sjalotjes, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, gesnipperd

• 2 theel sambal

• 1 theel trassi

Bereiding:

Dit is een goeie basis. Ik heb geluk, ik heb een bakplaat op het fornuis. Daar bak ik eerst de spekjes op uit, schuif ze naar een koele plek en bak de gekookte en afgekoelde rijst in het vet, min of meer tegelijk met de boemboe en de prei.

Dat kan ook allemaal in een brede koekenpan en natuurlijk in de wok. Boemboe hoor je te vijzelen, echt lekkerder, anders in de keukenmachine fijnmaken. Klein omeletje in reepjes, erbij. Wat zuur, wat ketjap, beetje gebakken uitjes.

Prima zo. Voor de lunch, voor het avondeten en het allerlekkerst, ja, voor het ontbijt.