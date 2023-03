Lekker badderen op vakantie? Maak eerst de badkuip schoon!

Op TikTok gaan er momenteel veel video’s rond over badkuipen in hotels. Er worden lijstjes gedeeld van vieze badkuipen en er wordt massaal afgeraden om in een hotel een bad te nemen. Want: zelfs in luxe vijfsterrenhotels zouden hotelbadkamers niet goed worden schoongemaakt.

De Amerikaanse microbioloog Philip M. Tierno is het in grote lijnen wel met deze TikTokkers eens. Hoe mooi een bad er ook uitziet, het is volgens hem verstandig om er niet in te gaan liggen. Aan (online) magazine Real Simple vertelt hij dat dat alles te maken heeft met biofilm; een slijmlaag vol bacteriën en schimmel die moeilijk te verwijderen is. Volgens Tierno lukt dat alleen als je heel krachtig schrobt met een harde borstel en de juiste middelen.

Uit een kleine Amerikaanse studie, weliswaar uit 2012, bleek dat in 81% van de onderzochte badkuipen in de staten Indiana, South Carolina en Texas poepbacteriën waren aangetroffen... Een ander onderzoek rond diezelfde periode waarover Journal of Microbiology schreef, liet bovendien zien dat er veel ziektekiemen werden aangetroffen in de schoonmaakbenodigdheden van hotelhuishoudsters, waaronder sponzen en dweilen. Zul je net zien dat ’jouw’ badkuip met een vieze spons is schoongemaakt.

Ziek

Nu is het ook weer niet meteen zo dat je hartstikke ziek wordt als je in bad gaat dat niet helemaal schoon is. Wil je toch zo ontspannen mogelijk badderen, dan is het volgens kiemexpert Kelly Reynolds, universitair hoofddocent milieugezondheid aan de Universiteit van Arizona, slim om zelf het bad even schoon te maken. Aan Time vertelt ze dat je er verstandig aan doet om het bad als extra voorzorgsmaatregel te desinfecteren met een doekje.