Waarom je beter niet (te veel) alcohol kunt drinken in het vliegtuig

Geen paniek, het betekent niet dat je alcohol moet verbannen tijdens je vlucht. Huffington Post ging op onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat het wel per persoon verschilt of een borreltje in de lucht een goed idee is. Houd er alleen wel rekening mee dat er negatieve effecten kunnen zijn aan je feestelijke glaasje alcohol.

Slechte slapers

Zo zal een slaapmutsje geen goed doen wat betreft de kwaliteit van je slaap. Alcohol zorgt ervoor dat je slaapkwaliteit achteruit gaat. Je voelt je misschien relax, toch kom je minder goed of zelfs helemaal niet in je REM-slaap, de slaap waardoor je herstelt, schrijft de website.

Nog een nadeel van alcohol: het droogt je lichaam uit. De reden dat je zo vaak moet plassen als je lekker staat te hossen met een biertje in je hand, is omdat alcohol het vocht uit je lichaam trekt en linea recta naar je blaas stuurt. Drink je te weinig water tussendoor, dan kun je uitdrogen. Onhandig op een lange vlucht.

Maat houden

Dan is er nog een reden om een beetje maat te houden waar de crew en je medepassagiers blij mee zullen zijn: sommige mensen kunnen na een paar drankjes nogal luidruchtig en/of onbeleefd worden. Ben je echt beschonken, dan kan het daarnaast knap lastig worden om je te verplaatsen in het vliegtuig. Zeker in combinatie met veel moeten toiletteren is dat niet al te prettig.

Overigens betekent dit alles niet dat je de drank moet laten staan. Zo kan alcohol ervoor zorgen dat je ontspant, wat fijn is wanneer je niet al te gek bent op vliegen. En natuurlijk kan het ook gewoon een lekker en feestelijk momentje in het vliegtuig zijn. Neem je een drankje? Zorg dan dat je niet op een lege maag drinkt, drink genoeg water en probeer een beetje maat te houden.