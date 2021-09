Wat vind jij: is een verbod op korte vluchten een goed idee?

Het voorstel van de Franse klimaatcommissie was in eerste instantie een ban op alle korte binnenlandse vluchten in Frankrijk, maar uiteindelijk werd een gematigde versie van het voorstel aangenomen; een verbod op alle vluchten naar bestemmingen die met de trein binnen 2,5 uur zijn te bereiken. Wanneer dit precies ingaat is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat ook andere Europese landen, waaronder Oostenrijk en Spanje, vergelijkbare maatregelen overwegen.

Maakt u gebruik van korte vluchten en komt u hierdoor in de problemen? Of vindt u de trein wel een prima alternatief? Gebruikt u voor deze korte afstanden sowieso al alternatief vervoer? En wat is er volgens u nodig om dit soort voorstellen te laten werken?

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl Komende zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.