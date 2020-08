Freek Vonk over zijn liefde voor gif

Toch is dit het leefgebied van de giftigste slang ter wereld. Ik hoop eindelijk een inlandtaipan te vangen en wat gif te melken voor medisch en genetisch onderzoek.

Dan zie ik vanuit een ooghoek een reptiel kruipen. „Slang!” Ik trap op de rem, maak een U-bocht en rijd dwars door de stofwolken terug. Ik spring uit de auto en sprint naar de slang die natuurlijk verwoede pogingen doet om onder de grond te verdwijnen. Behoedzaam grijp ik zijn staart en dan zie ik dat ik beet heb: het is inderdaad een inlandtaipan, een prachtig mannetje van anderhalve meter lang.

Het is een zenuwachtig exemplaar. De inlandtaipan bijt wild om zich heen en is watervlug. Ik heb al mijn concentratie nodig om afstand te houden, terwijl ik de slang aan de punt van zijn staart hoog vasthoud. Uiteindelijk kalmeert hij iets en kan ik ’m bij de kop pakken. Voorzichtig laat ik hem in een potje bijten en duw zacht achter de kaken.

De giftanden prikken door het velletje latex heen dat over het potje is gespannen en daar verschijnen de eerste amberkleurige druppels. Ik melk niet alles wat-ie heeft. Gif maken kost een slang veel tijd en energie en ik heb maar een beetje nodig.

Verlamming

Het gif van een inlandtaipan is sterk neurotoxisch. Het valt de zenuwen in het lichaam aan en zorgt dat die hun boodschappen niet meer goed kunnen doorgeven aan organen, waaronder spieren. Je raakt verlamd.

Ook je bloed gaat gek doen. Binnen een minuut vormt het klonten, het gif verstopt je aderen en zorgt voor enorme bloedingen. Een mens kan al in een half uur dood zijn. Toch zijn er geen geregistreerde dodelijke slachtoffers bekend. Inlandtaipans zijn niet heel agressief en leven in een gebied waar een mens vrijwel nooit komt. Bovendien zijn ze in Australië goed met antigif.

Inlandtaipans gebruiken hun gif om hun favoriete prooien te grijpen, ratten die hier ook in de diepe scheuren en onder de grond leven. Ze gaan ’s ochtends op jacht.

Uniek aan deze gifslangen is dat ze uitsluitend op zoogdieren jagen. De sterkte van hun gif is waarschijnlijk een aanpassing aan de vechtlust van warmbloedige rakkers. Een gebeten rat die nog niet meteen knock-out is, kan een gifslang nog dodelijk verwonden met nagels en tanden; een verlamde rat kan niks.

We maken nog wat foto’s en laten de inlandtaipan vrij. Bedankt, wil ik bijna roepen. Je hebt een bijdrage van onschatbare waarde aan de medische wetenschap geleverd. Ik kijk naar het potje in mijn hand met daarin een slok vloeistof. Dit spul is puur goud.

Op naar het lab in Sydney!

Bioloog prof. Dr. Freek Vonk schrijft elke twee weken een column in VRIJ.