Katrielle speurt als Sherlock

Het blijkt dat speuren in zijn genen zit want Katrielle, Laytons nichtje heeft ook een neusje voor mysteries in Katrielle en het Miljonairscomplot. Het levert een geweldige game voor jong en oud op, maar wel een die soms wat uitdagend is voor kleine onderzoekers.

Wat is het?

Katrielle en het Miljonairscomplot is de zevende game in de succesvolle Layton serie. Oorspronkelijk kwam de game in 2017 voor mobiele telefoons en de Nintendo 3DS uit, maar nu heeft het avontuur zijn weg gevonden naar de Nintendo Switch. Nintendo zou Nintendo niet zijn als bij deze overstap naar het grote scherm niet de nodige aanpassingen voorbij zouden komen. Net als bij de vernieuwde versie van New Mario Bros. U en Donkey Kong Tropical Freeze is alles in een net wat strakker jasje gegoten. Hierdoor is de weergave op je tv minstens net zo mooi als op de kleinere schermen.

De formule van het spel zelf is hierbij niet veranderd. In Katrielle en het Miljonairscomplot Deluxe Editie gaat Katrielle aan de slag als detective, maar dit doet ze niet alleen. Zoals Sherlock Holmes zijn Watson had, heeft Katrielle een trouwe assistent gevonden in Ernest Greeves. Daarnaast wordt Katrielle bijgestaan door Sherl, een pratende hond, die duidelijk naar de beroemdste detective van de wereld genoemd is. Zodra het eerste mysterie opduikt gaat Katrielle aan het speuren en begint voor jou een geweldig puzzelavontuur.

Door met mensen te praten en de omgevingen van Londen goed af te speuren komt Katrielle steeds een stapje dichter bij de oplossing. Het meeste van het speurwerk gebeurt door in de handgetekende omgevingen van het spel rond te klikken, waarbij er zo nu en dan een interactief element verschijnt. Dat kan een muntje zijn dat verstopt zit in een lamp of een van de vele verzamelbare dingen in het spel, maar veel vaker duikt er ineens een puzzel op. Katrielle en het Miljonairscomplot is tenslotte een puzzelspel en op dat gebied krijg je absoluut waar voor je geld. De game bevat namelijk ruim 200 unieke hersenkrakers, waarvan er ongeveer 40 uniek zijn voor deze versie.

Is het wat?

Katrielle en het Miljonairscomplot geeft je hiermee tientallen uren aan puzzelplezier voor maar 40 euro. De diversiteit van deze puzzels is werkelijk enorm. De ene keer ben je aan het rekenen of aan het tekenen en de andere keer krijg je een labyrinth voorgeschoteld of moet je ineens een raadsel oplossen. De oplossing voor alle puzzels vereisen niets meer dan een dosis gezond verstand, op wat instinkers na. Alles begint redelijk makkelijk, waardoor het spel toegankelijk is voor de kleinste detectives onder ons, maar zodra het spel halverwege wat lastiger wordt komen er wat puzzels voorbij die zelfs de doorgewinterde Sherlocks en fervent Sudoku oplossers even achter hun oren doen krabben. Jammer genoeg maken juist deze puzzels het spel wat minder interessant voor de kleintjes.

Los van de puzzels die het kloppende hart van de game vormen, is Katrielle’s avontuur een genot voor jong en oud. Alles ziet er gelikt uit en het verhaal bevat bergen aan humor. Zo kom je personages tegen met hilarische namen en zijn de gesprekken tussen de verschillende karakters om van te smullen. Katrielle heeft bijvoorbeeld ook een passie voor shoppen en laat haar bureau nou net grenzen aan haar favoriete winkel. Het zorgt voor ongemakkelijke situaties die je vanaf het eerste moment vermaken.

Katrielles passies komen daarnaast naar voren in enkele minigames die het spel rijk is. Deze speel je gaandeweg je je speurwerk verricht vrij en laten je een winkel runnen, een uitlaatroute voor Sherl vinden en een diner verzorgen voor een almaar toenemend aantal eters. Jammer genoeg zijn er in de Deluxe versie niet meer van dit soort kleine spelletjes bijgekomen. Gelukkig is het totaalplaatje dat het spel je biedt door alle extra's nog steeds meer dan interessant voor iedereen.

Plus- en minpunten

+ Een tof puzzelavontuur voor jong en oud

+ Afwisselende puzzels

+ Een hele berg exclusieve content

- Sommige puzzels zijn echt te lastig voor kids

- Wat schaars op het gebied van minigames

Conclusie

Katrielle en het Miljonairscomplot is, net als vele andere Nintendo titels hiervoor, niet zomaar een nieuwe versie van een reeds bestaand spel. Nintendo is er wederom in geslaagd om een spel opnieuw interessant te maken door een berg content toe te voegen aan een al succesvolle game. In dit geval een puzzelspel voor jong en oud. Eentje dat dit keer nóg meer hersenkrakers en humor biedt dan voorheen. Nu de kerstdagen voor de deur staan is het niet onterecht als er op verschillende verlanglijstjes de nieuwste versie Katrielle’s avontuur op de Nintendo Switch staat. Ongeacht hoe oud je bent.

Deze review kwam tot stand in samenwerking met XGN.NL