Goedkoop skiën in de Alpen? Hier moet je dit seizoen zijn

Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, onderzocht de prijzen van meer dan 140 skigebieden met meer dan 50 kilometer aan pistes in Europa. De focus lag vooral op de vier Europese landen met skigebieden in de Alpen: Oostenrijk, Frankrijk, Italië, en Zwitserland, omdat dat de populairste landen zijn onder Nederlandse wintersporters.

Om de ski-prijsindex samen te kunnen stellen is de gemiddelde prijs per persoon per dag in het hoog- en laagseizoen berekend voor de skipas plus de accommodatie. Hieronder vind je de drie goedkoopste skigebieden in de Alpen per land.

Frankrijk

In Aussois is het ook voor beginnelingen fijn skieen. Ⓒ 123rf

Aussois - €45 (Gemiddeld per persoon per dag voor de skipas en accommodatie)

Het goedkoopste skigebied van Frankrijk is Aussois. Dit skigebied ligt in de Haute Maurienne Vanoise, vlakbij de grens met Italië, op zo’n elf uur rijden vanaf Nederland.

Meer dan de helft van de pistes zijn blauw en er is slechts drie kilometer aan zwarte piste te vinden. Beginnelingen kunnen hier dus goed terecht.

Voor een dag-skipas betaal je in Aussois zowel in het hoogseizoen €32 en voor een accommodatie gemiddeld €13 per persoon per nacht.

Super Sauze (Enchastrayes) - €47

Het skigebied Super Sauze ligt in de Vallée de l'Ubaye, op 12,5 uur rijden vanaf Nederland. In het skigebied vind je 65 kilometer aan pistes, waarvan meer dan de helft blauwe pistes zijn. Het gebied is daarmee erg geschikt voor beginnende skiërs.

Het skiseizoen van de Super Sauze opent op 4 december 2021 en loopt tot en met 3 april 2022. Voor een dag-skipas betaal je in het hoog- en in het laagseizoen zo’n €30 en voor een accommodatie moet je rekenen met zo’n €17 per persoon per nacht.

La Norma (Villarodin-Bourget) - €47

Als derde Franse skigebied is La Norma het goedkoopst, dat eveneens in de Haute Maurienne Vanoise ligt. Sterker nog, het ligt vlak naast skigebied Aussois. Het overgrote deel van de pistes is rood; dit is dus niet per se een gebied voor de echte beginneling, maar meer voor de geoefende skiër en snowboarder.

Voor een dag-skipas betaal je in het hoogseizoen €34 en voor een accommodatie €15 per persoon per nacht.

Italië

In Bardonecchia vind je zo’n 100 kilometer aan piste. Ⓒ 123rf

Bardonecchia - €71

Bardonecchia ligt in het Susatal (Val di Susa) in Piëmont, de regio in het noordwesten van Italië dat direct grenst aan Frankrijk en Zwitserland. Je vindt hier op 100 kilometer aan pistes, waarvan het hoogste punt op 2.800 m hoogte. Meer dan de helft van de pistes hier is blauw. Ook in Bardonecchia begint het winterseizoen dit jaar op 4 december 2021. Voor een dag-skipas betaal je in het hoogseizoen €40 en voor een accommodatie €36 per persoon per nacht.

Monterosa Ski (Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey) - €75

Monterosa Ski ligt, zoals de naam al zegt, aan de berg de Monte Rosa, in het Aostadal, en in het Valsesia. De Valsesia is een vallei in Piëmont die door de rivier de Sesia uitgesleten is. De belangrijkste plaats van het dal is Alagna Valsesia; in de winter een populair skigebied.

Naast de 132 kilometer aan skipistes, is er een skiroute van 5 kilometer. In totaal zijn er 20 liften in het gebied, waarvan 5 gondels, 3 kabelbanen en zelfs 1 kabeltrein naar boven. Uniek aan dit gebied: de echte durfals kunnen er ook heliskiën. Voor een dag-skipas betaal je in het hoogseizoen €24 en voor een accommodatie €65 per persoon per nacht.

Via Lattea (Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre) - €77

Dit skigebied geeft toegang tot maar liefst 400 kilometer aan pistes. Via Lattea ligt in de provincie Turijn en loopt naar het Franse arrondissement Briançon. Het is voornamelijk bekend van de Winterspelen van Turijn in 2006. Het skigebied bevindt zich op een hoogte van 1.372 tot 2.789 m. Voor een dag-skipas betaal je in het hoogseizoen €45 en voor een accommodatie €47 per persoon per nacht.

Oostenrijk

In Grossglockner Heiligenblut is het (relatief) goedkoop skiën. Ⓒ 123rf

Grossglockner Heiligenblut - €82

Met 55 kilometer aan skipistes is dit de goedkoopste Oostenrijkse wintersportplaats. Als je ervoor kiest om een uitstapje te maken naar dit skigebied, dan bevind je je op de top van de hoogste berg van Oostenrijk.

Voor een dag-skipas betaal je in het hoogseizoen €48 en voor een accommodatie €40 per persoon per nacht.

Dachstein West (Gosau/Russbach/Annaberg) - €88

Het skigebied Dachstein West ligt in de Tennengau in de deelstaat Salzburger Land in Oostenrijk. Naast de 51 kilometer piste, vind je hier ook 4 kilometer skiroute (dat houdt in: een route om te skiën die niet geprepareerd wordt).

Het overgrote deel van de pistes is rood, maar wel flink breed, waardoor ze ook voor beginners haalbaar zijn. Het skigebied staat bekend om een hoog fun-gehalte; zo zijn er meerdere funpistes en is er een stuk waar je je eigen snelheid kunt meten. In Dachstein West kost een dag-skipas in het hoogseizoen €47 en een accommodatie €55 per persoon per nacht.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - €89

In dit skigebied vind je 113 kilometer aan pistes, waarvan 16,3 kilometer aan skiroutes. Het gebied heeft pistes van elk niveau en is dus erg geschikt alle niveaus. Er is zelfs een speciale familieafdaling van 4 kilometer lang die skiërs en snowboards van alle leeftijden kunnen nemen. Ook is er een funpark aanwezig. Bij de Reither Kogel en de Roggenboden worden de pistes verlicht; hierdoor is het mogelijk om hier ook ‘s avonds en ‘s nachts te skiën. Een unieke ervaring! Voor een dag-skipas ben je €47 kwijt en voor een overnachting €50.

Zwitserland

Obersaxen-Mundaun-Val Lumnezia is erg geschikt voor de kleinste skiërs. Ⓒ 123rf

Obersaxen-Mundaun-Val Lumnezia - €87

Het skigebied Obersaxen-Mundaun-Val Lumnezia is het goedkoopste skigebied van Zwitserland. Het is gelegen in de vakantieregio Surselva in Oost-Zwitserland in het kanton Graubünden. Het hoogste punt van het skigebied ligt op 2.310 m. Er is geen gondel, maar wel enige zit- en sleepliften. Ook zijn er 3 babyliftjes. Het gebied is dus erg geschikt voor de kleine skiërs onder ons. Een dag-skipas kost je ongeveer €57 en een accommodatie voor de nacht €30 p.p.

Crans-Montana - €88

Crans-Montana ligt in het kanton Wallis, in de regio Genève. In totaal vind je hier 140 kilometer aan pistes. Ook dit skigebied is geschikt voor skiërs van alle leeftijden. Het skigebied begint op 1.510 meter en eindigt op 2.927 m. Gezien de hoge ligging van het skigebied kan het skiseizoen hier half november al beginnen. Het seizoen loopt door tot midden april. Voor een dag-skipas in het hoogseizoen ben je €39 kwijt en voor een overnachting €57.

Toggenburg (Wildhaus-Unterwasser-Alt St. Johann) - €91

Maar liefst 80% van de pistes hier is rood, maar die zijn breed en daardoor ook voor de beginners te doen. Er zijn een aantal oefenpistes, een paar zware pistes, skiroutes en off-piste- mogelijkheden. Oftewel: voor ieder wat wils. Voor een dag-skipas in het hoogseizoen ben je €59 kwijt en voor een overnachting per persoon €35.